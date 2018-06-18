Плач Искандеров

Накануне саммита ЕС, который состоится 17-18 декабря, Европа высказала единство в вопросе необходимости продлить санкции в отношении Российской Федерации еще на полгода. «Я не ожидаю никакой дискуссии (по этому вопросу). Дискуссия, которая состоялась в Брюсселе на уровне послов, показала, что все уверены в том, что выводы Совета, принятые в 2015 году, и которыми вопрос санкций связан с выполнением Минских договоренностей, остаются в силе. Все 28 лидеров поддерживают идею продлить санкции еще на шесть месяцев», - рассказал УНИАН высокопоставленный европейский чиновник.

Все 28 лидеров поддерживают идею продлить санкции еще на шесть месяцев

По его словам, формализация этого процесса состоится «сразу после саммита», в пятницу, 18 декабря. «У нас есть консенсус, и он будет отражен в пятницу после обеда», - заверил он.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск в письме к лидерам стран ЕС обратился с просьбой рассмотреть вопрос о продлении срока действий санкций против России на полгода. По его мнению, это будет «прямым следствием» выводов Европейского Совета, принятых в марте, согласно которым срок действия ограничительных мер в отношении Российской Федерации «должен быть четко связан с полной реализацией Минских договоренностей».

Впрочем, несмотря на единую позицию по антироссийским санкциям, премьер-министр Италии Маттео Ренци не исключил, что санкции против Российской Федерации будут пересмотрены в ближайшие месяцы. «Ясно, что мы имеем одинаковую позицию, как и все международное западное сообщество... Я считаю, что этот пакет санкций будет пересмотрен, не в течение следующих нескольких часов, но в ближайшие месяцы», - цитируют его западные СМИ.

Такая позиция Италии связана с дискуссией вокруг «Северного потока-2», поддержку которому оказывает Германия, настаивая на том, что это – чисто коммерческий проект, далекий от политики. Однако итальянский премьер убежден, что подобная поддержка противоречит духу антироссийских санкций. И этот конфликт, к слову, сделал невозможным автоматическое продление действия санкций Европейского Союза, введенных против РФ из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины.

Агрессор должен быть наказан

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что решение о продлении санкций не может не быть принято. Поскольку, если будет принято что-то иное, это будет означать, что европейский проект успешно завершается. По его словам, общая позиция всех стран ЕС, которая отработана на уровне руководства, заключается в том, что агрессор должен быть наказан за свои действия, и никаких изменений в позиции этого агрессора сейчас не наблюдается. В этой связи, отмена или послабление санкций будут означать, что Запад отказывается от своей позиции.

«Я себе плохо представляю, что это может произойти, и после этого Запад сможет объяснить внутри ЕС, Украине, и всем остальным, почему так произошло. Поэтому, минимум на следующие 6 месяцев пакет санкций должен быть продлен. В дальнейшем все будет зависеть от того, каким образом будут происходить события. При этом, я считаю, что нашему руководству об этом нужно напоминать каждый раз, и занимать конструктивную позицию как в отношении Донбасса, так и не забывать о Крыме», - уверен он.

России не стоит ожидать и смягчения санкций, поскольку не выполнены условия минского переговорного процесса

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик согласен с дипломатом, отмечая, что несмотря на сопротивление ряда стран ЕС и саботаж некоторых политических сил, заигрывающих с Россией, санкции все равно будут продлены. «Конечно, это поднимет новую волну дискуссии в ЕС, и европейцы будут говорить о целесообразности вовлечения стран-членов ЕС в противостояние с Россией. Будет дискуссия о том, какие убытки наносят санкции европейской экономике, но, несмотря на это, касательно санкций против России есть консолидированная позиция Европейской комиссии и консолидированная позиция правящих кругов ЕС», - считает он.

Более того, по его мнению, России не стоит ожидать и смягчения санкций, поскольку не выполнены условия минского переговорного процесса: «Украина пока выполняет все свои обязательства, в то же время Россия не выводит войска, не возвращает контроль над границей, не осуществляет действия, направленные на умиротворение сепаратистов, напротив - оказывает им финансовую и военную поддержку».

Вместе с тем, не стоит ожидать и усиления санкций. «Тот кейс, который введен в действие, будет сохраняться и в дальнейшем», - уверен эксперт.

«Римский» мир

Виталий Кулик отмечает, что дискуссия, которая разворачивается по вопросу антироссийских санкций между Италией и Германией не приведет к существенному изменению ситуации. Во-первых, потому что даже часть итальянского истеблишмента говорит о том, что сейчас преждевременно отменять или пересматривать весь пакет санкций. Во-вторых, в сохранении санкционного процесса в существующем виде главную скрипку играют Германия и Франция, поэтому существенных уступок Европы по отношению к России ждать не приходится.

Вместе с тем, эксперт не исключает, что в будущем ЕС все же пересмотрит свои позиции. «Я не исключаю усталость ЕС от этих санкций, не готовность и дальше нести убытки», - отмечает он.

Причем, риски того, что часть санкций может быть пересмотрена даже при условии отказа России выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, существует. Однако такой пересмотр, вероятнее всего, коснется тех ограничительных мер, которые наносят максимальный ущерб европейским корпорациям. «Это, конечно, будет ударом в спину Украины. Но, чего мы ждем от ЕС, где превалируют интересы над ценностями? Это Украина может собой жертвовать ради европейской интеграции, а от Европы самопожертвования ожидать не стоит», - уверен он.

В свою очередь, Владимир Огрызко считает ту же позицию Италии относительно антироссийских санкций очередным свидетельством того, что московская пятая колонна на Западе работает довольно мощно. «Но так же есть такие страны как Германия, США, Канада, Польша, страны Балтии, которые понимают, что если будет разрушено европейское, трансатлантическое единство, то Россия будет делать все, что она захочет ни на кого не обращая внимания. Поэтому мне кажется, что позиция Италии, и не только Италии, является лишь свидетельством того, что происходит борьба за сохранение или разрушение этого единства. И я больше чем уверен, что европейцы ни за что не пойдут на то, чтобы это единство было разрушено, потому что это будет означать, что с европейским и трансатлантическим проектом будет покончено», - утверждает Огрызко.

Шкурный интерес

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев также уверен, что, несмотря на сопротивление ряда европейских стран, где все сильнее звучат голоса об отмене ограничительных мер для Кремля, в ближайшее время санкции не будут ослаблены. Однако это не означает, что позиция отмены или смягчения не возьмет верх в 2016 году. «Россия ведет работу в плане усиления пророссийского лобби в этих странах, и голоса адвокатов России становятся все заметней, но, на данный момент, серьезно говорить о смягчении санкций или их отмене пока не приходится», - говорит он.

«Многое будет зависеть от экономической ситуации в ЕС, и Россия ведет игру в этом направлении. Пока это удавалось блокировать, но как знать, может, смягчение санкций станет реальностью через 6 месяцев», - предполагает эксперт.

Что же касается возможности усиления ограничительных мер, то ЕС, по словам Золотарева, может на это пойти только под очень серьезным нажимом со стороны США. «Мы видим, что Европа заинтересована в том, чтобы уйти от повторения «югославского кошмара», от миграционных рисков, в том числе, и за счет интересов Украины. Я думаю, если будет какой-то локальный кризис, как это было вокруг Дебальцево, то Европа может это проглотить, ограничиться словесными громкими заявлениями, но не пойти на реальное ужесточение санкций», - допускает политолог.

Сигнал Москве

Политолог-международник, директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко также считает, что санкции против России будут продолжены, однако, по его мнению, нет ясности на какой период. Ожидается, что решение о продлении ограничительных мер ЕС будет введено на шесть месяцев и должно вступить в силу с 1 января 2016 года, но, как предполагает эксперт, стороны могут согласиться не на полугодовой, а на меньший период.

Сушко объясняет это тем, что группа стран ЕС выступают за смягчение санкций, и наверняка будут искать какое-то решение, которое бы, на данном этапе, сохранило бы все санкции, однако сделало бы возможным возвращение к этому вопросу уже весной. «Конечно, при данных условиях, когда нет продвижения в минском процессе, трудно убедить большинство стран-членов ЕС в том, что Россия выполнила свою часть договоренностей. Но, тем не менее, поскольку часть стран-ЕС не скрывает своего скептического отношения к санкциям, вероятно, будет какое-то решение, которое бы частично удовлетворяло попытки этих стран оставить возможность для ослабления санкций уже в недалекой перспективе», - допускает он.

По его мнению, снятие санкций вообще выглядело бы крайне невыгодно для ЕС, но создание возможности, при возникновении соответствующих условий, пересмотреть ограничительные меры ранее, чем через полгода, выглядит вполне вероятным. «Это сигнал российской стороне, если Москва сделает заметные уступки в деэскалации на Донбассе и предпримет шаги, которые на Западе будут считать выполнением Минских договоренностей, тогда антироссийские санкции могут быть пересмотрены», - убежден Сушко.

Политолог-международник обращает внимание, что точка зрения о частичном снятии антироссийских санкций даже при частичном исполнении Минских договоренностей, пока остается точкой зрения меньшинства. «На сегодняшний день эта позиция не находит большинства в ЕС, но она, безусловно, есть», - отмечает эксперт.

При этом, по его словам, усиление санкций пока не рассматривается, поскольку о нем стоит говорить только в случае возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе.

Понятно, что в случае захвата новых украинских территорий Россией, ЕС может вернуться к вопросу расширения санкций, но, на сегодняшний день, в Европе подобный сценарий считают маловероятным.

Константин Гончаров