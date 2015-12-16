Лукаш: за бывшего заместителя министра юстиции Иващенко внесли залог

«Сегодня Борис Колесников внес залог за моего друга и защитника Юрия Иващенко», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 14 декабря Апелляционный суд Киева изменил для Юрию Иващенко меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн. В ноябре Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего заместителя министра юстиции Юрия Иващенко.

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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Юрию Иващенко в причастности к хищению 2,5 млн грн. Его подозревают в совершении по предварительному сговору группой лиц хищения средств госбюджета в размере 2,5 млн грн путем проведения фиктивных государственных закупок и в совершении служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия. Юрий Иващенко является адвокатом бывшего министра юстиции Елены Лукаш, которая также является подозреваемой в этом деле.