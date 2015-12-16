Обнаруженный архив Януковича будет приобщен к уголовному делу против него - ГПУ

Об этом на брифинге сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко, передает корреспондент УНИАН.

"Производство по делу Януковича не остановлено. Ему сообщено о подозрении по основной статье 255 - создание и организация деятельности преступной группировки. Если действительно те бумаги, о которых сегодня заявили Аваков и премьер-министр, придут к нам, и мы их изучим. И если они будут доказательной базой по преступлениям, которые инкриминируются Януковичу, мы их однозначно приобщим", - сказал Куценко.

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Также прокурор добавил, что в любом случае прокуратура будет изучать эти бумаги.

Как сообщал УНИАН, сегодня Яценюк сообщил на заседании правительства, что в результате спецоперации Национальной полиции, Государственной фискальной службы при поддержке Генеральной прокуратуры обнаружен крупнейший архив семьи бывшего президента Януковича и его лично, среди которых документы по финансово-хозяйственной деятельности.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения.

По данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинстве случаев насильственных действий против участников Майдана, а также в совершении ряда экономических преступлений.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в июне 2014 года сообщила об аресте средств в размере около 1,5 млрд долл. на счетах компаний, близких к экс-президенту Януковича.

Всего за время правления Януковича из страны незаконным путем было выведено около 100 млрд долл.