Франция впервые применила крылатые ракеты против боевиков "Исламского государства"

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Франции, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro

По информации издания, французские самолеты впервые применили крылатые ракеты класса "воздух-земля" против боевиков "Исламского государства" во время авиаударов по позициям ИГИЛ в Ираке.

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"Самолеты, которые сегодня совершили полеты с баз в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании были оснащены бомбами и крылатыми ракетами", - говорится в заявлении французского министерства.

Как известно, США и союзники в течение последних суток нанесли восемь авиаударов по позициям "Исламского государства" в Ираке и шесть в Сирии.