Виктор Пилипишин: мне не хотелось бы быть мэром, в которого постоянно бросают камни

За Блок Литвина на выборах в Киевраду проголосовали 8,17% киевлян. Этот результат обеспечил политсилеодиннадцать мандатов. УНИАН обратился за интервью к главе Шевченковской райгосадминистрации, первому номеру в списке Блока Литвина на выборах в Киевраду Виктору Пилипишину. Пан Виктор, Блок Литвина в Киевраде заявил о своем сотрудничестве с Блоком Катеринчука. Не смущают ли Вас настойчивые слухи, что Николай Катеринчук работал на Черновецкого? Вы не боитесь в результате такого сотрудничества скомпрометировать и себя? Катеринчук работал на Черновецкого?

За эти два месяца я столько слухов о себе услышал. Но это не значит, что это правда. Мы сегодня декларативно заявили, что мы объединяем или консолидируем свои действия на киевском уровне. У нас в определенной мере похожие программы. Мы воспринимаем программы друг друга. Есть определенные принципы моральные, есть определенные принципы управленческие. И мы готовы по этим принципам работать. Как оно будет - жизнь покажет.

Но почему именно Катеринчук?

А почему не Блок Катеринчука?

Говорят, что Вам предложили должность секретаря Киеврады. Правда ли это? Я знаю, что рассматриваются много кандидатур на эту должность, в том числе и моя кандидатура.

Соглашаться... Меня интересует, как будет управляться город Киев, в каком направлении оно будет идти, какая программа действий будет принята. Когда я буду понимать, что собираются делать, тогда я буду для себя принимать решение: готов ли я быть участником реализации этих программ, этих действий. У нас так выходит - собирается какая-то группа людей и предлагает: “Иди в нашу группу”. Ты начинаешь ставить вопрос: что за группа, что она собирается делать, какие там правила? А тебе говорят, мол, потом разберемся, давай присоединяйся, будешь заместителем председателя этой группы или возглавишь ее. А возможно она собирается грабить банк? Я не хочу работать на такую группу, я не хочу возглавлять такую группу. Я должен понимать, какие цели ставит перед собой эта группа.

На сегодня что Вам интереснее - район или совет?

И в совете, и в районе есть свои плюсы и свои минусы. В районе ты являешься первым лицом. Ты видишь реализацию того, что задумал. Здесь создана команда. Я понимаю, что на районном уровне я уже много чего реализовал, и где-то уже я себя частично исчерпал. Но я также понимаю, что много нужно вещей менять на городском уровне, на национальном, для того, чтобы были изменения на районном уровне.

Как бы Вы оценили столичные выборы. Довольны ли вы результатом?

Киевские выборы оцениваю как грязные, с административным ресурсом, с продажными заангажированными медиа. Это - минус. Плюсом является то, что в любом случае политики и политические силы должны сделать для себя выводы, хотя бы потому, что из реальных национальных политических сил только одна улучшила свой результат – это Блок Литвина. Все другие ухудшили. А некоторые даже не прошли в Киевраду, невзирая на ярких лидеров, которые считали, что красивее и умнее их в принципе нет, и есть избиратели, которые будут любить их всю жизнь. Но выборы показали, что людям все это осточертело и они хотят другого: других подходов, другого виденья, другого поведения, другой морали.

То есть если сопоставить Ваши ожидания и результаты, то Вы абсолютно довольны?

Поражение это или это победа зависит от того, которую ты цель перед собой ставишь. Я не ставил перед собой цель стать мэром или чтобы Блок Литвина получил большинство в Киевраде. Мы ставили цель, что должны состояться кардинальные изменения в виденье развития города Киева, в плане застройки Киева, в отношении к детям, к пенсионерам, к экологии. Если эти изменения состоятся, мы будем считать, что мы победили. Наша цель – не прийти во власть, наша цель – изменить Киев к лучшему. Если мы с другими политическими силами, с другими управленцами объединим усилия и изменим Киев к лучшему – мы будем считать, что это - победа. А если мы увидим, что ситуация к лучшему не изменилась и дальше продолжается реальное разрушение Киева, уничтожение самих себя – это будет нашим поражением.

Мне не хотелось бы быть мэром, в которого постоянно бросают камни. Мне не хотелось бы быть при власти, которую не уважают. Я для себя принял решение сдать мандат народного депутата. Мне просто было непонятно, что там делают народные депутаты. Мне было неприятно, что я нахожусь в ситуации, когда большинство общества меня не уважают. Возможно, для кого-то это неважно. Для меня важно, чтобы меня уважали. Для меня важно, чтобы я состоялся как человек. Для меня важно видеть результаты своей деятельности. Главное, чтобы тебе самому было за что себя уважать. Если тебя не за что уважать - то какой смысл в этой власти? Ну ходишь там, щеки надул, удостоверение имеешь, машину имеешь, а тебя никто не уважает...

Один известный политолог сказал, что Виктор Пилипишин был бы лучшим мэром из всех претендентов, но он ошибся: понес деньги не в тот список. Не сожалеете, что пошли в списке Блока Литвина? Когда-то мне предлагали перейти в одну влиятельную политическую силу. Я им сказал: “А что от этого изменится? Я состоянию более моральным, более ответственным, более умным, более образованным? Что изменится? Вы считаете, что я, в принципе, профессиональный порядочный человек. Так какая разница, в какой партии я нахожусь?” А изменников у нас и так много. Без меня.

Когда Черновецкому поднадоест быть мэром, он будет готовить преемников. Не исключено, что он выберет Вас. Но ожидать придется, по-видимому, очень-очень долго. Вы готовы ждать? Если бы мне было нечем заняться в этой жизни, то я бы наверно ожидал, когда я стану мэром и когда Леонид Михайлович позовет меня, чтобы сделать из меня преемника. Для меня важна поддержка общества, поддержка политических сил, поддержка тех или других политических лидеров. Но она мне не нужна, если от меня будут требовать, чтобы я под кого-то “лег” или я перед кем-то заигрывал. Если у человека есть чувство собственного достоинства, она ни от кого ничего не ожидает, а просто хорошо делает свое дело. А уже оценка все равно будет. Но эту оценку должен будет дать мне не Черновецкий, а киевский избиратель, если это речь идет о мэре Киева.

Может ли стать столичным мэром человек, который не имеет "высочайшего благословения" от Президента или Кабмина? Мы же не живем в каком-то безвоздушном пространстве. Ясно, что на все это влияет и Президент, и премьер, и политические партии, и политические лидеры, и общество в целом. Но еще много зависит от удачи, от звезды, под которой ты родился, от твоего желания. Нет такого, чтобы тебе кто-то что-то гарантировал на 100%.

Один из “коньков” оппозиции в борьбе против Черновецкого - нечестный землеотвод. Каким Вы видите решение земельного вопроса в столице? Мы считаем, что землю в Киеве, в принципе, продавать не нужно. Потому что не имея сегодня видения будущего Киева, не имея генерального плана застройки города Киева, продавать землю нельзя. Завтра может так случиться, что некоторые участки земли будем выкупать в сто раз дороже. С землей, особенно киевской, нужно вести себя очень осторожно.

Какие вопросы для Киева Вы считаете первоочередными и какие пути их решения видите?

У меня всегда вызывал удивление тот факт, что власть в городе практически не занимается проблемами детей, она откладывает их решение в „долгий ящик”, а когда подходит время выборов, то и совсем о них забывает, ведь дети не голосуют. Потому наши первые инициативы в Киевраде будут касаться именно проблем защиты детей.

Мы также будем выступать за создание Генерального плана развития города на 30-40 лет и за запрещение продажи земли. Киеву, как столице независимой Украины уже 17 лет, но он до этого времени так и не определил свои перспективы на будущее.

Но мы должны дать перспективы развития не только городу в целом, но и отдельно каждому киевлянину, для большинства из которых вопрос обеспечения жильем является самым болезненным. Ведь цены на столичную недвижимость бьют все рекорды. Потому мы разработали программу «муниципальное жилье», согласно которой город владеет определенным фондом муниципального жилья, которое предоставляется в аренду гражданам, которые нуждаются в социальной защите и служащим на льготных условиях. К первоочередным инициативам относится и наша программа «муниципальная пенсия». Я считаю, что пенсионерам нужно делать доплаты, потому что средняя пенсия по Киеву - 700 грн., а мы знаем, какие в Киеве цены. Киев – богатый город и он может себе позволить делать системные выплаты пенсионерам, которые бы не зависели от выборов или праздников.

В Вашем списке на предыдущих выборах был владелец торговой сети “Фуршет” Игорь Баленко. Сейчас он перебрался в другой список. Это Вы его не захотели или он сам пошел? Нет двух первых мест в списке, нет трех вторых и т.д. У нас нормальные личные отношения с Баленко. Я считаю, что это успешный бизнесмен, порядочный человек. В данном случае наверное ему предложили лучшие условия в той структуре, в которую он пошел. Я рад, что он там себя реализовал.

В канун выборов МВД заявило, что заместитель директора рынка на Троещине Александр Лищенко, который есть в Вашем списке, связан с криминальным миром. Вы не боитесь, что такие связи могут помешать Вашей политической звезде? Я бы рекомендовал всем тем, кто делает такие заявления, быть ответственными. Почему-то избиратели не проголосовали за тех, кто об этом заявлял, и эта сила не прошла в Киевраду. Пусть лучше они делают выводы для себя.

У Вас в списке есть Михаил Голиця, который 10 лет возглавляет Главное управление жилищного обеспечения в Киевраде. Какие чиновник должен иметь качества, чтобы столько времени занимать эту должность: и при Омельченко, и при Черновецком.

Он должен быть умный, хитрый, ловкий, и к тому же профессиональный.

Как Вы в целом оцениваете новый состав Киеврады? Способна ли она активно отстаивать интересы киевлян? Я думаю, состав качественнее, более ответственный, более профессиональный. Но в то же время мне тяжело оценивать, потому что Киеврада изменилась где-то на 50%. В Блоке Черновецкого добавилось человек 20, серьезные изменения произошли в Блоке Кличко и в БЮТ. У нас осталось только две человека из старого состава. Потому обновление Киеврады состоялось очень серьезное. Я еще не успел проанализировать, насколько это качественные изменения и дать какую-то оценку. Но думаю, что политики и политические партии сделали выводы из деятельности совета прошлого созыва и они более ответственно подошли к формированию списков. А главное – и сами депутаты тоже сделали выводы, потому что в большинстве своем все изменники остались “не у дел”.

Разговаривала Анна Ященко