Киеврада перезагрузилась: сваты, братья, друзья и просто деловые партнеры (список)

Первое заседание новоизбранного Киевсовета, оформлялось как триумф нового-старого городского головы Леонида Черновецкого. Все эти красные ковровые дорожки, огромные композиции из живых цветов, и даже духовой оркестр… Если тут и есть о чем спорить, то лишь о том, была ли демонстрация триумфального настроения специально спланированной акцией, либо проявлением, так сказать “коллективного бессознательного” в киевской мэрии. Сам Черновецкий, вступая в должность, заявил, что в этот раз он чувствует большую ответственность, чем два года назад, когда впервые получал удостоверение мэра, поскольку имеет больше опыта. И этот опыт, вне всяких сомнений, мэру пригодится… Судя по одним лишь спискам новоизбранных депутатов Киеврады, отношения внутри столичной власти будут строится как и прежде – по клановому и родственному принципам. БЛОК ЛЕОНИДА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 43 МАНДАТА

1. Леонид Черновецкий (Киевский городской голова, член христианско-либеральной партии Украины);

2. Олесь Довгий (беспартийный, заместитель городского головы - секретарь Киеврады); сын народного депутата Станислава Довгого (НУ-НС). Скромный представитель золотой молодежи обнаружил незаурядные способности: если его первый поход в киевскую власть объяснялся причастностью к клану Довгих, то теперь Олесь полностью доказал свою способность самостоятельно служить патрону.

3. Денис Комарницкий (член христианско-либеральной партии Украины, директор ООО "Центр развития экономики и права"); партнер зятя Леонида Черновецкого Вячеслава Супруненко, возглавляет наблюдательный совет АК «Киевэнерго».

4. Виталий Журавский (беспартийный, заместитель председателя КГГА); известен как последовательный соратник мэра, а еще как родной дядя первой красавицы Киева (говорят, что он совсем “не помогал” племяннице выиграть конкурс “Мисс Киев”). Впрочем господин Журавский может быть примером того, как народный депутат Украины, который выпал из центральной обоймы (в 2001 году он был в парламенте членом депутатской группы “Регионы Украины”), но, не попав в список, своевременно переориентировался на киевский уровень. Виталий Журавский был номером 230 в списке Партии Регионов на внеочередных парламентских выборах.

5. Алла Шлапак (член христианско-либеральной партии Украины, преподаватель Национального педагогического университета им. Драгоманова); на прошлых выборах руководила сетью Блока Леонида Черновецкого «по работе с избирателями».

6. Андрей Заец (член христианско-либеральной партии Украины, директор ООО "Финатек"); родственник зятя Черновецкого Вячеслава Супруненко.

7. Сергей Березенко (беспартийный, первый заместитель начальника ГУ по делам семьи, детей и молодежи); племянник лидера УРП «Собор», народного депутата Украины Анатолия Матвиенко (НУ- НС), в феврале 2005 года возглавил общественную организацию «Украинский молодежный собор», которую потом привлек к активному сотрудничеству с Блоком Черновецкого.

8. Лариса Мельничук (беспартийная, директор департамента по взаимодействия с государственными органами ООО "ИстВан");

9. Степан Черновецкий (беспартийный, председатель наблюдательного совета АКБ «Правекс-банк»); сын Леонида Черновецкого, о нем ничто не может сказать больше, чем говорит его имя и семейный статус;

10. Павел Пашко (беспартийный, заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины);

11. Алексей Засенко (беспартийный, директор ООО "строительный союз Украины");

12. Игорь Кононенко (беспартийный, председатель наблюдательного совета ОАО Страховая компания "Країна");

13. Вячеслав Супруненко (беспартийный, директор ООО "Юридическая фирма "Правозащитник"); зять Леонида Черновецкого;

14.Виталий Лаврененко, член христианско-либеральной партии Украины, советник городского председателя; руководитель Оболонской райорганизации ХЛПУ, заместитель главы комиссии Киеврады прошлого созыва по вопросам бюджета и социально-экономического развития;

15. Николай Ламбуцкий (беспартийный, гендиректор коммунального предприятия "Киивпастранс");

16. Анатолий Чуб (член президиума христианско-либеральной партии Украины), начальник ГУ коммунальной собственности;

17. Виктор Гринюк (член христианско-либеральной партии Украины, председатель совета директоров ЗАО "Променергоекспорт"); муж Инги Айвазовой (сестры жены мэра).

18. Петр Иванов (член Украинской партии «Зеленая планета», директор ООО "Бровтек");

19. Максим Саврасов (член христианско-либеральной партии Украины, временно не работает);

20. Юрий Ишунинов (член христианско-либеральной партии Украины, директор ООО "Холдинг-сити");

21. Игорь Лавров (член христианско-либеральной партии Украины, директор ООО "Римфо");

22. Алексей Самохин (член христианско-либеральной партии Украины, директор ООО "Культурный центр "Лаконит", основателем которого считают Александра Супруненко, родного брата зятя мэра). Его предприятие фигурировало в скандальном деле об отчуждении здания института по улице Тверская, 6.

23. Павел Гречкивский (беспартийный, глава правления "Украгрокомерс");

24. Михаил Яковчук (беспартийный, коммерческий директор ООО "Киномедиа "Эдвертайзинг");

25. Виталий Павлик (беспартийный, помощник-консультант народного депутата);

26. Сергей Кримчак (член христианско-либеральной партии Украины, председатель правления общественной организации "Правозащитник", директором которого является зять мэра);

27. Алексей Евлах (беспартийный, первый заместитель главы Печерской райгосадминистрации); бывший перебежчик из фракции БЮТ;

28. Александр Драпий (беспартийный, глава наблюдательного совета ООО "Экстрим"); тоже перебежчик из БЮТа, который сумел доказать свою эффективность мэру и получил место в этом списке;

29. Мирон Курилич (беспартийный, адвокат ООО «адвокатская компания "Курилич и Ясеницкий");

30. Светлана Костюк (член христианско-либеральной партии Украины, руководитель отдела в ООО "Юридическая фирма "Правозащитник", директором которой является зять Черновецкого);

31. Александр Гавриленко (беспартийный, командир воздушного судна ЗАО «Авиакомпания «МАУ»); друг зятя Черновецкого, брат Бориса Гавриленко, который прошел в Киевраду по списку блока Катеринчука. Прозвище - "Брат-1".

32. Алла Капленко (член христианско-либеральной партии Украины, пенсионерка);

33. Валерий Сергийчук (член Украинской партии «Зеленая планета», начальник отдела коммунальной собственности Деснянской райгосадминистрации);

34. Ольга Славна (член христианско-либеральной партии Украины, маркетинг-директор ПП "Данком");

35. Олег Качкан (член христианско-либеральной партии Украины, временно не работает);

36. Алла Семенюк (беспартийная, руководитель по админвопросам ООО "Киевский центр культурно-образовательного развития");

37. Игорь Шпак (член христианско-либеральной партии Украины, директор ООО "Голосеево-103");

38. Ольга Заец (беспартийная, заместитель директора "Центр развития экономики и права");

39. Роман Слободян (член христианско-либеральной партии Украины, председатель общественной организации "Правозащитник");

40. Зоя Миронова (член христианско-либеральной партии Украины, пенсионерка);

41. Виталина Шлапак (член христианско-либеральной партии Украины, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности в финансовом управлении Печерского района);

42. Юрий Булгаков (беспартийный, первый заместитель главы Деснянской райгосадминистрации);

43. Юрий Бичук (член христианско-либеральной партии Украины, первый заместитель председателя Оболонской райгосадминистрации)

БЮТ – 32 МАНДАТА

1. Александр Зинченко (беспартийный, руководитель группы научных консультантов и референтов премьер-министра); летом 2005 года ушел из Секретариата Президента, обвинив ближайшее окружение Ющенко в коррупции;

2. Анатолий Хостикоев (беспартийный, актер Киевского Национального академического драматичного театра им. Франко);

3. Татьяна Мелихова (член партии ВО «Родина», помощник-консультант народного депутата); возглавляла фракцию БЮТ в Киевраде, один из столичных спикеров БЮТа, которая наиболее активно отслеживала процедурные нарушения Киеврады в землеотводах.

4. Юрий Дмитрук (член партии ВО «Родина», директор ООО "Юрисвит");

5. Сергей Мельник (член партии ВО «Родина», директор ООО "Евростандарт");

6. Николай Мельник (беспартийный, руководитель службы Председателя ВСУ); экс-член Центризбиркома, сейчас – правая рука председателя Верховного суда Василия Онопенко

7. Семен Борисенко (член партии «Реформы и порядок», председатель наблюдательного совета ОАО "Трест "Київспецбуд");

8. Виктор Наумко (член партии ВО «Родина», депутат Киеврады предыдущего созыва);

9. Олег Медведев (беспартийный, председатель редакционного совета Центра информационных и компьютерных технологий); его называют не то эмиссаром, не то комиссаром центрального аппарата БЮТа в горсовете;

10. Сергей Козыр (член партии ВО «Родина», гендиректор ЗАО "Автохаус Киев, ГМБХ");

11. Николай Лукьянюк (член партии ВО «Родина», заместитель гендиректора ЗАО "Київрічсервіс");

12. Владимир Семинога (член партии ВО «Родина», гендиректор ООО "Рось-1"); брат Анатолия Семиноги, руководителя киевской ячейки партии "Родина".

13. Александр Незнал (член партии ВО «Родина», заместитель главы Голосеевской райгосадминистрации);

14. Александр Бригинец (беспартийный, президент художественного агентства "Территория А");

15. Александр Толубицкий (беспартийный, гендиректор ООО "Сити Риэлти Групп");

16. Денис Москаль (беспартийный, гендиректор ООО "ТРО "ТВ-Тонис");

17. Дмитрий Никульшин (член партии «Реформы и порядок», помощник-консультант народного депутата);

18. Александр Козис (беспартийный, председатель правления АО "Украинская автомобильная корпорация"); креатура Тариэла Васадзе. Козис является председателем правления корпорации "УкрАвто".

19. Инна Новак (беспартийная, директор ООО "Консалтинговая группа "Ледис"); жена заместителя главы Секретариата Президента Александра Чалого (в недалеком прошлом вице-президент консорциума «Индустриальная группа»);

20. Василий Сенчук (беспартийный, начальник Киевского городского БТИ); без его подписи фактически невозможно провести ни одно соглашение относительно отчуждения столичной недвижимости или передачи ее в аренду свыше трех лет ;

21. Владимир Кобелев (член партии ВО «Родина», помощник-консультант народного депутата);

22. Владислав Ярцев (член партии ВО «Родина», заместитель председателя Соломенской райгосадминистрации);

23. Юрий Береговой (беспартийный, адвокат ПП "Адвокатское бюро "ДИФА");

24. Олег Петькун (член партии ВО «Родина», председатель правления ОАО "Київпорядкомплект");

25. Владимир Дробот (беспартийный, директор КП "Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств"); Его структура предоставляет услуги сотрудникам всех посольств: от сбивания сосулек зимой до организации экскурсий для сотрудников диппредставительств, и имеет самые тесные неформальные связи с сотрудниками дипломатических посольств.

26. Роман Штейнас (член Украинской Социал-демократической партии, гендиректор ООО "Маркет-Сервис");

27. Виктор Тищенко (член партии «Реформы и порядок», директор ООО "Днепр");

28. Дмитрий Олийнык (беспартийный, председатель наблюдательного совета ОАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод");

29. Олег Куровский (беспартийный, финансовый директор ООО "Житлобуд"). Сын Ивана Куровского, народного депутата от БЮТ, совладельца компании "Житлобуд", которая начала скандальное строительство на территории Октябрьской больницы;

30. Борис Дробот, директор ООО «Независимая нефтяная компания»;

31. Анатолий Шевченко ( в 2006 году значился заместителем гендиректора строительной фирмы «Меджестик», которую связывают с гражданской женой бизнесмена Александра Лойфенфельда (совладелец ТЦ «Глобус», прошел в Киевраду по списку ГАК) Розалией Бондарной. Говорят, что у самого Лойфенфельда очень хорошие отношения с нардепом от БЮТ Андреем Портновым;

32. Владимир Науменко, директор ООО “Волна”;

БЛОК ВИТАЛИЯ КЛИЧКО - 15 МАНДАТОВ

1. Виталий Кличко (беспартийный, советник Президента Украины);

2. Иван Плачков (беспартийный, советник Президента Украины); сосед Ющенко по Безрадичам, бывший губернатор Одесской области, бывший руководитель “Киевэнерго”;

3. Наталья Новак (беспартийная, руководитель управления по вопросам бюджета и социально-экономического развития секретариата Киеврады); главный консультант Кличко по киевской тематике;

4. Анатолий Коваленко (беспартийный, заместитель директора ПГХ ООО "Зеленая роща"). Никто из аналитиков не берется объяснить появление в списке бывшего члена списка блока Литвина, многолетнего руководителя Печерского района. В прошлый раз он возглавлял список Литвина в Киевраду, но ушел оттуда из-за конфликта с Пилипишиным;

5. Дмитрий Андриевский (беспартийный, председатель совета директоров ООО "Интеко-холдинг"); один и спонсоров блока и руководителей кампании Кличко;

6. Людмила Закревская (член партии Народный Рух Украины, старший научный сотрудник института кибернетики им. Глушкова); жена лидера городской организации НРУ народного депутата Александра Чорноволенко, по слухам, имеет бизнес-интерес во внешней рекламе;

7. Лев Парцхаладзе (член партии «Европейская столица», председатель наблюдательного совета ЗАО "Инвестиционная компания "ХХІ Століття"); один из спонсоров блока;

8. Александр Клюс (член партии «Украинские социал-демократы», советник председателя правления ЗАО "Пырятинский сырозавод"); УСД является соучредителем блока, поэтому господин Клюс представлен по своей партийной квоте;

9. Мария Ионова (беспартийная, старший консультант организационно-протокольного отдела Службы государственного протокола и церемониала Секретариата Президента);

10. Андрей Миргородский (член партии «Европейская столица», член наблюдательного совета ЗАО "Инвестиционная компания "ХХІ Століття"), бизнес-партнер Льва Парцхаладзе;

11. Роман Гижа (член партии «Европейская столица», менеджер "Кличко Маркетинг Групп");

12. Николай Паламарчук (беспартийный, пенсионер). Появление в списке экс-руководителя крымской милиции связывают именно с номером 8 господином Клюсом.

13. Валерий Ищенко (член партии Народный Рух Украины, финансовый директор ПП "Южный"); один из спонсоров блока;

14. Валерий Карпунцов (беспартийный, гендиректор ООО "Законодательная группа "Коллегиум"); считается членом команды заместителя главы Секретариата Романа Бессмертного, возглавлял юридический департамент в исполкоме “НУ-НС”;

15. Анна Старостенко (член партии «Европейская столица», президент БО "Фонд братьев Кличко");

БЛОК ЛИТВИНА – 11 МАНДАТОВ 1. Виктор Пилипишин (член Народной партии, глава Шевченковской райгосадминистрации); его дебютная кампания 2006 года была настолько удачной, что сегодня Виктор Петрович имел едва ли не приоритетное право на составление списка;

2. Михаил Голица (член Народной партии, заместитель председателя Киевгорадминистрации, почти десять лет - начальник Главного управления жилищного обеспечения); был в этом же списке на прошлых выборах, говорят, что он имеет интерес в строительном бизнесе.

3. Игорь Шовкун (член Народной партии, директор ООО "Институт регионального развития"); бывший заместитель председателя Подольской райадминистрации.

4. Валерий Пономаренко (член Народной партии, проректор Международного института экспертиз и исследований проблем безопасности), бывший заместитель директора банка “Крещатик”, заместитель главы Госкомрезерва при Януковиче, сегодня - заместитель Пилипишина в городской организации Народной Партии.

5. Андрей Сидоров (член Народной партии, заместитель главы Шевченковской райгосадминистрации); молодой, но достаточно успешный чиновник, который проводил в Шевченковском районе реформу ЖКХ, считался главным по работе с жэками, имеет небольшой конный бизнес.

6. Елена Антонова (член Народной партии, заместитель председателя правления ОАО «Комбинат "Тепличный"); человек Виктора Пилипишина, его давний бизнес-партнер.

7. Денис Костржевский (беспартийный, временно не работает); согласно некоторым источникам - имеет отношение к «Міськжитлобуд»;

8. Анатолий Брезвин (член Народной партии, экс-председатель ДНАУ, президент Федерации хоккея Украины);

9. Александр Лищенко (член Народной партии, заместитель директора ООО "Рынок-1", известного, как Троещинский). Во время предвыборной кампании МВД обнародовало документы, что якобы господин Лищенко был дважды осужден, и, кроме того, он якобы был правой рукой криминального авторитета Прыща;

10. Валерий Мошенский (член Народной партии, председатель наблюдательного совета ЗАО " Конур Планеты")

11. Юрий Куринный (член Народной партии, заместитель председателя Голосеевской РГА).

БЛОК “ГАК" – 8 МАНДАТОВ 1. Александр Пабат (беспартийный, президент Союза общественных организаций "Гражданский актив Киева"); руководитель фракции ГАК в Киевраде, сын высокопоставленного должностного лица из Минагрополитики Виктора Пабата, говорят, что главный модник на Крещатике, 36;

2. Дмитрий Козаков (беспартийный, гендиректор ООО "Киевская Инвестиционная Группа");

3. Юрий Бондар (беспартийный, председатель правления ЗАО "Киевэнергохолдинг");

4. Галина Герега (беспартийная, финансовый директор ООО "Эпицентр");

5. Ярослав Филатов (председатель правления - гендиректор ОАО "АК "Киевводоканал");

6. Игорь Баленко (в 2006 г. в Киевраду пришел как член Народной партии и был в соответствующей фракции, председатель наблюдательного совета ЗАО "Фуршет"); муж певицы Асии Ахат.

7. Александр Лойфенфельд (председатель наблюдательного совета благотворительного фонда "Бабий Яр"); якобы бывший владелец ТЦ “Глобус”, финансовый директор футбольного клуба “Арсенал”, друг Вадима Рабиновича и в некоторых проектах компаньон Михаила Табачника.

8. Сергей Слепкань (председатель правления ОАО "Киевгаз").

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ – 6 МАНДАТОВ 1. Архиепископ Павел (Петр Лебидь) (беспартийный, наместник Свято-успенской Киево-Печерской Лавры);

2. Михаил Резникович (беспартийный, генеральный директор - художественный руководитель Национального академического театра российской драмы им. Леси Украинки);

3. Алексей Омельяненко (член Партии регионов, член правления международной общественной организации "День крещения Руси");

4. Яна Щербинская (беспартийная, юрист юридической фирмы "Воропаев и Партнеры");

5. Владимир Дейнега (член Партии регионов, голова ООО "АРГО - торговая сеть", которой принадлежит девять магазинов модной одежды на Крещатике);

6. Сергей Баранов-Мохорт (член Партии регионов, руководитель аппарата Киевского городского отделения Партии Регионов).

БЛОК НИКОЛАЯ КАТЕРИНЧУКА – 5 МАНДАТОВ 1. Роман Ярошенко стал депутатом Киеврады вместо номера первого в избирательном списке - Николая Катеринчука. (Тот отказался от мандата депутата Киеврады, вместо этого сохранив за собой неприкосновенность народного избранника во ВР) Господин Ярошенко - член Наблюдательного Совета ООО «Партнер-Банк», его называют еще одним партнером и другом зятя Леонида Черновецкого;

2. Владимир Лановой (беспартийный, президент Центра рыночных реформ);

3. Алексей Резников (беспартийный, партнер юридической фирмы "Магистр и Партнеры");

4. Павел Тесленко (член партии «Европейская платформа», директор ЗАО "Красный мак");

5. Борис Гавриленко (беспартийный, командир воздушного судна "Боинг-737" ЗАО "Авиакомпания "Аеросвіт"). Близкий друг зятя Черновецкого, брат Александра Гавриленко, который тоже прошел в Киевраду, но по списку Блока Черновецкого. Прозвище - "Брат-2 ".

В полном списке господина Катеринчука почти каждому кандидату в депутаты нашлась бы пара: родственник, друг или компаньон из списка Блока Черновецкого. Журналисты заметили, что 11-й номер Катеринчука господин Романюк вынужден был конкурировать с родной мамой, номером 78-м в списке Черновецкого. 15-й катеринчуковский номер Георгий Мсукнишвили конкурировал с собственным шефом из “Лаконита” – номером 26 в списке Черновецкого. А вместо самого Катеринчука, который решил остаться в Верховной Ради, по списку пришел друг зятя Черновецкого - Роман Ярошенко.

Маша Мищенко