Пивоварский рассказал, какой должна быть зарплата у сотрудников министерств

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает ZN.ua.

"Учитывая те риски, которые мы сейчас имеем, это должны быть тысячи евро в месяц. Люди должны жить работой, заниматься работой и не думать о том, что им кто-то сейчас что-то принесет, и как их дети будут ужинать", − заявил Пивоварский.

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Он уточнил, что обеспечить такой уровень зарплат можно с помощью привлечения средств западных партнеров Украины. "Так это делалось в других странах переходного периода", − отметил министр.

Пивоварский добавил, что высокие зарплаты менеджеров, пришедших в министерство из бизнеса, было одним из условий назначения его на должность главы Мининфраструктуры. Однако, на сегодняшний день, его зарплата составляет чуть больше шести тысяч гривень.

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Как сообщал УНИАН, на днях министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил о намерении подать в отставку и призвал депутатов проголосовать за соответствующее решение. При этом на вопрос журналистов о том, кто может стать следующим министром инфраструктуры, Пивоварский отметил, что это должен быть человек с опытом общения с политиками.