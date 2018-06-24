Украинский интерес. Прямолинейный Байден, всплывший Янукович и предчувствие безвизовости

Джо Байден, которого можно назвать ответственным за Украину в администрации Барака Обамы, в очередной раз побывал в Киеве. Беседы за закрытыми дверями с руководством страны выглядело прелюдией к публичному выступлению американского президента в сессионном зале Верховной Рады. Там он сумел без морализаторства, а вполне конкретно пояснить собравшимся представителям политической элиты, что они не должны упустить шанс создать успешную страну. Речь Байдена, легко и непринужденно рассказавшего об украинских проблемах и обозначившего векторы их решения, оказалась одним из самых сильных выступлений, звучавших в последнее время под парламентским куполом. И дело не в обещанных внушительных суммах на борьбу с коррупцией и укрепление безопасности, а в четкости констатации известных украинцам фактов.

Несколько последних встреч в рамках Трехсторонней группы в столице Беларуси не принесли практически никаких результатов

Хотя «дядюшка Джо» в Киеве посулил России увеличение цены агрессии против Украины, но и призывает официальный Киев выполнить Минские договоренности в полном объеме. Правда, не совсем понятно, как это сделать, если дальнейшие уступки боевикам будут восприняты украинским обществом крайне неоднозначно. Отмечу, что несколько последних встреч в рамках Трехсторонней группы в столице Беларуси не принесли практически никаких результатов, а напряженность на линии соприкосновения на Донбассе сохраняется.

Экс-президент Янукович, не балующий публику ни регулярными интервью, ни разнообразием мыслей, пригрозил своим возвращением в украинскую политику.

Россия асимметрично ответила на выступление в Киеве Джо Байдена, попытавшись уравновесить его обнародованием интервью Виктора Януковича. Экс-президент, не балующий публику ни регулярными интервью, ни разнообразием мыслей, пригрозил своим возвращением в украинскую политику, отметив, что более интенсивно общается с некоторыми политиками. Список своих конфидентов Виктор Федорович предпочел не раскрывать.

Впрочем, содержание беглого украинского президента – далеко не главная проблема, с которой сегодня сталкивается Кремль. Демонстративный разрыв отношений с Турцией продолжается, вдобавок ситуацию усугубляет падение цены на нефть: баррель легко пробил психологический 40-долларовый барьер и продолжил падение. Ресурсы для демонстрации иллюзий того, что Россия является сверхдержавой, у Москвы пока достаточно, но пространство для внешнеполитических маневров постепенно сужается. Поэтому Путин и его команда пытаются добиться отмены западных санкций в напряженной подковерной борьбе. Они хорошо знают слабые звенья в европейской цепи и постараются надавить на них.

Если Петр Порошенко выразил уверенность, что ЕС продлит санкции против России, то Арсений Яценюк и Павел Климкин в унисон предсказывают получение Украиной безвизового режима с Европейским Союзом уже в будущем году. Такой нематериальный актив позволит продемонстрировать сближение Украины и Евросоюза, причем обойдется ЕС довольно дешево. Официальному Киеву также важно продемонстрировать сближение с европейской семьей народов хотя бы в порядке компенсации за фактическое отсутствие видимых обывательскому глазу реформ внутри страны.

Евгений Магда