Кабмин vs Рада: позор на оба ваши дома

В парламенте продолжается «перетягивание каната» между президентом и премьером. 11 декабря истек срок действия Программы Кабмина, дающей условный «иммунитет» действующему составу правительства от отставки. Однако вместо того, чтобы ответственно подойти к оценке работы премьера и его команды за год, парламентарии устроили не «час правительства», а балаган.

«Отчет» без отчета

В принципе, пятничное выступление Арсения Яценюка в Верховной Раде не было полноценным отчетом Кабмина о проделанной работе. Парламентарии ранее настояли, что прежде, чем правительство, согласно процедуре, подаст в парламент письменный проект отчета (не менее, чем за 15 дней до его озвучивания в стенах Рады), должны быть приняты налоговая реформа и государственный бюджет на 2016 год. Мол, пускай Кабмин сначала доработает главную смету страны, в соответствии с требованиями депутатов, а потом уже можно будет отчитываться и, в случае чего, идти в отставку.

«Сегодня состоится обычный день правительства. Думаю, что это хорошо. Потому что худшее, что можно сделать – это снять Яценюка и не дать никого другого…», - отметил утром глава фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко.

Кроме того, по его словам, прежде, чем голосовать за новую кандидатуру на пост премьера, следует увидеть программу действий правительства: «Общество должно знать перечень конкретных реформ и календарный план их реализации».

При этом парламентарии не объясняли, почему в этой логике бюджет должен вносить именно действующий премьер, а не его потенциальный последователь. Ведь такое положение вещей, если нардепы всерьёз намерены рассматривать отставку премьера, может привести к тому, что будущий глава правительства, выполняя бюджет, написанный командой Яценюка, будет вынужден либо корректировать документ, либо сможет пенять на предшественников в случае, если это выполнение станет не совсем удачным…

Отвлечь внимание от важного

Как бы там ни было, и к сегодняшнему выступлению премьера напрашивался не один десяток вопросов: от неосведомленности главы Кабмина ценовой ситуацией на рынке продуктов питания, популизма вокруг повышения социальных стандартов в стране, до странного пассажа о том, что Украина через 10 лет сама начнет экспортировать природный газ.

Вместе с тем, парламентарии, которым ничего не мешало эти вопросы задать, устроили спектакль, кульминацией которого стала позорная драка: народный депутат от пропрезидентской фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна, как он сам пояснил позже, попытался «вынести» Арсения Яценюка из парламента.

После драки, естественно, ни о продолжении выступлений членов правительства, ни о рассмотрении депутатами повестки дня Верховной Рады, в том числе, о назначении перевыборов в Кривом Рогу, ни о прекращении депутатских полномочий народного депутата Николая Мартыненко речь уже не шла. Парламентарии продолжили критиковать премьера и Кабмин, сам же Яценюк, поблагодарив народных избранников за «теплый прием», покинул сессионный зал вместе с министрами.

«Наказание» для нарушителя

В объявленном спикером перерыве депутатский корпус, не размениваясь на такие мелочи, как госбюджет, реформы и прочую ерунду, бросился всем составом решать, что же нужно делать с провинившимся Барной. В комитете Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента предложили за инцидент с главой правительства отстранить депутата-нарушителя от участия в пяти пленарных заседаниях Рады. «Это максимальное наказание, которое предусмотрено регламентом», - сообщил первый замглавы профильного комитета, народный депутат от «Народного фронта» Павел Пинзеник.

По его словам, «политическая ответственность за господина Барну, а, равно как и за господина Каплина, и за господина Лещенко, который позволяет себе совершенно некорректные высказывания в сторону своих политических партнеров», несет фракция Блок Петра Порошенко.

В свою очередь, его коллега по фракции Антон Геращенко отметил, что не считает, что за поступок Барны «несет ответственность Блок Порошенко»: «Это персональная ответственность народного депутата».

Однопартийцы Барны также заклеймили коллегу. По словам народного депутата Егора Фирсова, произошедшее в Раде – позор для страны. «Не знаю, что в голове у человека, который набрасывается на премьер-министра, но никаких оправданий такому поступку быть не может, - считает он. - Часто в подобных случаях принято говорить, что такие вот провокации устраивают российские агенты. Увы, на самом деле мы дискредитируем сами себя куда чаще».

В результате, фракция исключила депутата Степана Барну из своего состава «подавляющим большинством голосов», а глава БПП Юрий Луценко извинился перед Яценюком и заверил, что сотрудничество пропрезидентской политической силы с пропремьерским «Народным фронтом» будет продолжаться.

Ударить в грязь лицом

Казалось бы, инцидент исчерпан, но это не так. Конечно, драк в Верховной Раде, в том числе, кровавых, было немало, и ими не удивишь ни западных соседей Украины, ни восточных. Грешили этим все созывы украинского парламента. К примеру, в нынешнем восьмом первый мордобой случился меньше, чем через два месяца после выборов, сразу после голосования за состав парламентских комитетов.

Также в стенах парламента депутаты не раз устраивали демарши и премьерам, и президентам. К примеру, в 2011 году лидер Радикальной партии Олег Ляшко принес в Раду для тогдашнего премьера Николая Азарова гнилую тыкву в качестве оценки работы правительства украинцами.

Но депутатское рукоприкладство по отношению к одному из главных лиц государства в Украине случилось впервые. И, в сухом остатке, от ситуации с нападением народного депутата на премьер-министра в стенах парламента, проиграли все. «Драки хоть в нашем, хоть в любом другом парламенте тех же европейцев вряд ли удивят, а вот нападение на премьера во время заседания Верховной Рады – это недопустимо», - считает политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил.

Кроме того, по его словам, судя по тому, что уже происходит в российской прессе, от инцидента в украинской Раде выиграла, прежде всего, «российская команда». Причем, не прилагая к этому никаких усилий. «Теперь они используют эту ситуацию по полной», - отметил он и добавил, что чем это обернется для Украины, в целом, покажет время.

…Как бы таких сравнений не хотели избежать Петр Порошенко и Арсений Яценюк, нынешний политический кризис в Украине все больше напоминает противостояние между премьером и президентом образца 2005 года. А инцидент 11 декабря в Верховной Раде обращает внимание на главную проблему: неспособность объединиться для построения сильного государства. Сколько бы на этом не акцентировали в ЕС и США. И даже в условиях войны.

Татьяна Урбанская