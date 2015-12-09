Комиссия Рады по вопросам приватизации выступает против продажи "Днепрометростроя"

Такое решение представители парламентской комиссии и Фонда госимущества приняли в ходе сегодняшнего заседания комиссии.

Если акции подрядчика строительства метрополитена продать, по мнению членов парламентской комиссии и Фонда госимущества, под угрозой могут оказаться 304 млн евро кредитов ЕБРР и ЕИБ на достройку метро в Днепропетровске.

Аналогичное решение члены парламентской Специальной контрольной комиссии уже принимали на выездном заседании 23 сентября в Днепропетровске. Однако в Кабмине к ним не прислушались. Дело в том, что, по решению Кабинета министров и Минэкономразвития, от приватизации 402 объектов, в перечень которых входит и ПАО «Днепрометрострой», в госбюджет планируется привлечь 17 млрд грн.

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По словам первого заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия Парфененко, план по привлечению такой суммы по итогам 2015 года катастрофически не выполняется. И поступления от приватизации ПАО «Днепрометрострой» не улучшат положения дел. «Только от приватизации одного Одесского припортового можно получить годовой план поступлений от приватизации в размере 17 млрд грн», – сказал Дмитрий Парфененко.

Об этом еще летом говорил мэр Днепропетровска Борис Филатов, который возглавлял Специальную контрольную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, но и тогда Кабмин не принял во внимание эти доводы.

К тому же, по словам члена парламентской комиссии, депутата от НФ Игоря Лапина, в октябре 5% акций «Днепрометростроя» уже были реализованы на бирже. «И, чтобы не потерять 304 млн евро инвестиций на достройку метрополитена в Днепропетровске, нужно не допустить приватизации «Днепрометростроя», – отметил Игорь Лапин.

Напомним, сегодня в Днепропетровске под председательством мэра Бориса Филатова состоялась рабочая встреча с представителями ЕБРР и ЕИБ относительно достройки метро. Работы начнутся уже в феврале следующего года.