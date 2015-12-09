Оккупанты проводят обыски в доме экс-гендиректора крымскотатарского телеканала АТР Эльзары Ислямовой

Об этом сообщила бывший ее заместитель Лиля Буджурова на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 7 утра пришли с обыском к Эльзаре Ислямовой", – пишет Буджурова, не сообщая о подробностях.

Сама Ислямова на телефонные звонки не отвечает, отметила она.

Любые официальные комментарии "правоохранительных органов" Крыма также отсутствуют, передает Крым.Реалии.

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2 ноября в доме экс-генерального директора АТР Эльзары Ислямовой уже проходил обыск, в тот же день прошли обыски у Буджуровой и в доме родителей владельца телеканала АТР, координатора гражданской акции по блокаде Крыма Ленура Ислямова.

После прекращения работы АТР на полуострове Буджурова и Ислямова создали независимую продакшн-студию "Qara Deniz Production".

МВД Украины открыло два уголовных производства по факту нарушения прав граждан в Крыму, которые касаются обысков в жилищах директора крымскотатарского телеканала АТР Ислямова и экс-сотрудников телеканала, а также фактов препятствования законной деятельности общественных организаций, которые выступают против оккупации Крыма.