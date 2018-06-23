Вехи недели. Кабмин в ожидании, черноморский всплеск и гости званые и незваные

Отработавший целый год Кабинет Министров практически готов отчитаться за свои успехи и признать некоторые неудачи. Хедлайнером по традиции и по должности станет Арсений Яценюк, которого должны вдохновить не только прилет вице-президента США Джо Байдена, но и собственный визит в ЕС для общения с тамошними руководителями. Согражданам Арсений Петрович заблаговременно рассказал об успехах в деле выполнения бюджета, начисления субсидий, финансового обеспечения Вооруженных Сил. Поверят ему «маленькие украинцы» или нет - не принципиально, ведь решение об отставке правительства будут принимать народные депутаты. В парламентских кулуарах и других печерских кабинетах уже начались торги за самые хлебные портфели в будущем правительстве.

Михеил Саакашвили продемонстрировал всю серьезность намерений сменить кресло главы Одесской ОГА на более высокий (читай – премьерский) пост. Иначе трудно расценить озвученный Михеилом Николозовичем в минувшее воскресенье список коррупционеров, стоимостью злоупотреблений в 5 миллиардов долларов. По понятным причинам в нем присутствует Арсений Яценюк, но не оказалось крупных бизнесменов, умеющих находить общий язык с главой государства. Даже интересно, услышал ли Байден во время полета в Украину гневные филиппики в исполнении Саакашвили.

Тем временем министр информационной политики Юрий Стець в своем facebook-е подтвердил давнишнее намерение уйти в отставку. Видимо, куратор информационной сферы решил, что сделал все для победы на этом направлении противостояния с Россией. Жаль, что чтение отчета МИП вряд ли будет сопровождать чувство глубокого удовлетворения. Пустоты в информационной стратегии власти ринулся заполнять Арсен Аваков, организовавший масштабное пиар-шоу с привлечением спецназа вокруг возможного прилета в Украину Дмитрия Фирташа. Но «венский сиделец» предпочел остаться на берегах Дуная, о чем и сообщил заблаговременно. Очевидно, что Стець будет не единственным министром, которому придется покинуть свой кабинет.

Любопытно разворачивается ситуация вокруг поставок электроэнергии в Крым. Туда прилетел лично Владимир Путин, объявивший о запуске энергомоста с Кубани для обеспечения потребностей полуострова. Вояж носил скорее пропагандистский характер, поскольку кардинально ситуация не улучшилась, зато крымчанам показали, что «Путин видит, Путин знает, Путин заботится». С другой стороны, украинская власть демонстрирует готовность частично восстановить энергоснабжение Крыма, причем получать электроэнергию будут предприятия, принадлежащие Дмитрию Фирташу. Очевидно, это далеко не последние ходы в крымской энергетической головоломке.

Евгений Магда