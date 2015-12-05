Порошенко: Россия должна заплатить в случае срыва Минского процесса

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью изданию «Le Figaro» 3 декабря.

«Пока положения Минских соглашений не будут выполнены, европейские санкции должны быть сохранены! Если Минский процесс провалится, России придется заплатить», - заявил он.

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Порошенко отвергает аргументы тех, кто говорит, что санкции не работают и имеют серьезные последствия для Европейского Союза.

«Проблему для ЕС составляют не санкции, а контрсанкции, введенные Россией», - считает президент.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам президента Петра Порошенко, на востоке Украины дислоцируются от 7 до 9 тысяч российских военнослужащих.