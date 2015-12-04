Порошенко: де-факто НАТО – наш главный партнер по безопасности

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по случаю 24-й годовщины ВСУ, передает корреспондент УНИАН.

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«Ориентир на Атлантику является ключевым в военной реформе. К приоритетам развития национального войска отнесены достижения взаимосовместимости с силами и средствами вооруженных сил стран Альянса», - отметил Порошенко.

«К сожалению, Украина в конце прошлого десятилетия не смогла проскочить в открытые двери, и Альянс в этой текущей ситуации и ситуации безопасности не является официально союзником Украины де-юре, но де-факто – это наш главный партнер в обеспечении национальной безопасности», - добавил глава государства.