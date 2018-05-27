Ющенко мирил, Мороз сочинял стихи, Бессмертный перекривлял Юлю, Янукович защищал НАТО...

На круглый стол у Президента собрались политические эксгибиционисты, которые, пользуясь прямой трансляцией, только тем и занимались, что демонстрировали Украине собственные срамные места. Переступить через себя не смог никто, хотя все же Президент выглядел на голову выше остальных участников круглого застолья.

Выше, потому что он единственный, кто был наиболее искренний, наименее заангажированный, и чувствовалось, что понятие “интересы государства” для него не пустой звук.

Как я поняла, главная цель собрания для Виктора Ющенко - выжать из фигурантов политического процесса определенные обязательства, как-то (если кратко) неизменность внешнеполитического курса, совершенствование политической реформы, продолжение либеральной экономической политики, защита государственного языка, единство, соборность (в том числе церковная) и проч. На это, собственно, и направлен документ под громким названием “Универсал”.

И если бы Президент не завязал в мелких перепалках с коммунистом Петром Симоненко относительно будущего членства Украины в НАТО, то можно было бы сказать, что он с заданием миротворца справился хорошо. Но парирования на глупые упреки несколько испортили впечатление, так же, как злоупотребление словесными оборотами типа “истинно говорю вам”, “истинно пытаюсь”, “истинно хочу”. От этой истинности немного повеяло мессианством, которое в контексте нерешительности Президента, демонстрируемой им на протяжении полутора года, просто раздражает общественность.

Мороз, как и надлежит перебежчику, пытался угодить всем сторонам – и прежним, и нынешним союзникам, поддерживал всех и всё (кроме, конечно, торговли землей), но тон его искренним назвать трудно. Он периодически отвечал на упреки главной оппонентки Юлии Тимошенко, хотя сам ее почти не обвинял, как это он делал раньше. Периодически Мороз щурил глаза, как будто дремал, хотя посвященные знают, что он сочинял стихи.

Бессмертный говорил правильные слова, но таким тоном, которому почему-то не хотелось верить. Он призывал всех найти общий язык, а если это не удастся, то у вас, господин Президент, есть прекрасная возможность (Беесмертный явно перекривил Тимошенко) отправить всех нас посоветоваться с гражданами, то есть распустить парламент. Хотя этого очень не хотелось бы. Вряд ли Бессмертный верит в такой исход политического кризиса, но говорить так нужно, дабы оппоненты не расслаблялись.

Симоненко разводил демагогию, как будто Президент уже издал указ о роспуске парламента и завтра выборы. О своих избирателях он оговорился достаточно искренне: “Таких людей немного”, - а тогда опомнился и добавил: “Но и не мало”. В сущности, он выступал главным оппонентом Президента в вопросах НАТО, языка, рынка земли, налоговой системы и тому подобное. Создалось впечатление, что “Регионы” умышленно выставили Симоненко попугать Президента: смотри, мол, что ожидает Украину, если не захочешь нас поддерживать... И чтобы на фоне коммуниста позиция бело-голубых выглядела государственнической и прозападной.

Юлия Тимошенко тоже выставила напоказ те же подходы, которые она демонстрировала раньше. Только выглядела она уставшей и слишком угрюмой. И еще злоупотребляла словом «нада» (по-украински “потрібно”). Ее позиция известна: роспуск парламента любой ценой и объединения всех демократических сил, конечно же, под ее началом. Говорила убедительно (как для свои сторонников) и в то же время раздражала (тех, кто ее не воспринимает). А еще клялась в верности Президенту.

А вот Виктор Янукович, хоть немного и нервничал, но в целом говорил правильные вещи. Настолько правильные, что, казалось, вот-вот собьется и начнет говорить, как думает, - об “оранжевом путче”, “казлах” и подобном. Однако ничего конфронтационного он не сказал. И даже осторожно поддержал позицию Президента относительно НАТО, заметив, что нужно разделить лозунги на выборах и конкретные дела. Еще, по его словам, если бы все лозунги Майдана были выполнены, то мы бы жили в прекрасной стране.

Впрочем, такую линию Янукович и представители Партии регионов в своих выступлениях выдерживают давно - в соответствии с рекомендациями американских технологов.

Одним словом, никто из фигурантов политического процесса не сказал ничего неожиданного. Возможно, потому, что круглый стол проводился в жанре телевизионного шоу. Не исключено, что разговор велся бы иначе, если бы проводился за закрытыми дверями. Возможно, тогда бы журналистам вынесли уже готовый подписанный документ.

“Регионалы”, кстати, хотели подписать его немедленно, буквально через полчаса – с учетом предложений участников переговоров (какая им разница? – НАТО так НАТО, лишь бы Президент внес кандидатуру Януковича).

Президент решил не спешить и попросил доработать документ до завтра. Прощаясь, Ющенко сказал, что все с этого мероприятия идут немного другими.

Не знаю, как относительно участников круглого стола, но я выключила телевизор действительно с «другим» убеждением. До сих пор я была убеждена, что Президент не представит в Верховную Раду кандидатуру Януковича. Теперь такой уверенности нет. Хотя не исключено, что завтра все будет выглядеть иначе.

Илона Вышинская, г. Киев