"УКРОП" не работает над досрочными выборами в ВР и не пытается их приближать - Палица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член политсовета партии Игорь Палица сегодня на брифинге, который состоялся после съезда депутатов местных советов от "УКРОПа".

"Партия "УКРОП" не работает над досрочными парламентскими выборами. Она никаким образом не пытается их приближать. Партия "УКРОП" хочет бороться за то, чтобы в обществе был кодекс чести... У нас нет рычагов бороться за досрочные выборы. Мы сегодня не представлены в парламенте и коалиции той силой, которая может хотеть досрочных выборов, но мы понимаем, что общество не ожидало такого парламента и такого результата действий коалиции. Общество ожидало совсем другого парламента", - подчеркнул он.

Читайте такжеВ УКРОПе призвали руководство демократических политических партий навести порядок в местных организациях

Палица также отметил, что если кто-то думает, что "УКРОП" хочет досрочных выборов в Верховную Раду, то эти люди очень ошибаются.

Он также подчеркнул, что "УКРОП" хочет, чтобы ни в коем случае украинское общество снова не оказалось "на грани революционных действий и на пороге борьбы за правду на улице".

"Если кто-то и хочет тех досрочных выборов, то это, вероятно, та коалиция, которая сегодня заставляет народ как единственный вариант развития общества принимать решение о досрочных парламентских выборах", – заявил он.