Порошенко поблагодарил Сейм Литвы за политическую поддержку Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече со спикером Сейма Литовской Республики Лореттой Граужинене.

Глава Украинского государства выразил благодарность Сейму Литовской Республики за важную политическую поддержку Украины и четкую позицию литовских депутатов по осуждению агрессии России и оккупации Крыма, соблюдение жесткой санкционной политики в отношении этой страны-агрессора, а также необходимость надлежащего выполнения всех положений Минских соглашений.

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"Мы ценим каждую из 14 резолюций, которые принял литовский Сейм в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил оккупацию Крыма, требовал освобождения Надежды Савченко", - сказал президент.

В свою очередь Граужинене подчеркнула, что в Литве понимают решимость Украины в борьбе за свою свободу.

«Литва всегда поддерживала и будет поддерживать ваше стремление к свободам", - сказала спикер литовского Сейма и поприветствовала украинские реформы на пути к ЕС.

В свою очередь президент высоко оценил усилия литовских парламентариев, направленные на консолидацию поддержки Украины в рамках Европейского Союза, в частности в Европейском парламенте.

Порошенко также отметил важность поддержания активных украинско-литовских межпарламентских контактов, которые должны способствовать, среди прочего, лучшему взаимодействию двух стран в вопросах противодействия российской агрессии, реализации евроинтеграционной политики Украины, в частности в контексте изучения литовского опыта проведения реформ, необходимых для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.