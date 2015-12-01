Антикоррупционный прокурор планирует завтра начать работу над материалами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после своего представления на должности.

«Генеральный прокурор только что вручил удостоверения», - сказал Холодницкий и добавил, что сегодня в Генпрокуратуре праздник - День работников прокуратуры.

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Однако Холодницкий заверил, что уже «с завтрашнего дня мы начнем изучать те материалы, которые надо будет передавать, и уже будут конкретные дела, и будем смотреть вместе с директором Национального антикоррупционного бюро и будем приступать к плодотворной работе».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор Виктор Шокин создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

30 ноября Шокин назначил Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ уже готовы внести в Единый реестр досудебных расследований более 10 сведений о производствах и начать расследование.