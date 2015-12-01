В Николаеве 5 декабря появится новая патрульная полиция

14:25, 01 декабря 2015
Политика
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Кроме того, глава Нацполиции Украины анонсировала появление патрульных в Днепропетровске и Луцке.

Полиция / Фото УНИАН

В Николаеве 5 декабря начнет работу новая патрульная полиция.

Об этом шла речь сегодня во время видеоселекторного совещания главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе с руководителями структурных и территориальных подразделений НПУ, сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции.

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Следующими городами после Николаева, где в ближайшее время появятся новые патрульные, – станут Луцк и Днепропетровск, сообщила Деканоидзе.

Также она напомнила, что 29 ноября почти 250 патрульных полицейских Закарпатья принесли присягу на верность украинскому народу. Они будут работать на территории Ужгорода и Мукачево, а также на автодороге между ними.

Кроме того, глава Нацполиции Украины выразила благодарность правоохранителям Донецкой области за надлежащую работу по обеспечению правопорядка во время второго тура местных выборов в Мариуполе и Красноармейске.

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