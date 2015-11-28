ЦИК досрочно прекратила полномочия некоторых членов Мариупольского горизбиркома

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

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Как отмечается в сообщении, Комиссия внесла изменения в состав ряда ТИК, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированный постановлением ЦИК от 6 сентября 2015 года № 230 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".

В частности, досрочно прекращены полномочия следующих членов Мариупольской городской избирательной комиссии: Кучеренко И.П., Гаврилова Д.С., Ищенко Е.П. Вместо них в состав указанной комиссии включены Набережных Б.А. (назначен заместителем председателя Мариупольской МВК), Агеева В.П. и Журавлева И.В., подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 октября голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области не произошло. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные в "Приазовском рабочем", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.

Верховная Рада назначила местные выборы в Мариуполе и Красноармейске на 29 ноября.

24 ноября Центральная избирательная комиссия заявила, что напечатала бюллетени для голосования на выборах в Мариуполе и Красноармейске. По состоянию на 27 ноября, все УИК Мариуполя и Красноармейска получили избирательные бюллетени.