Украинский интерес. Турецкий под дых, крымское напряжение и заокеанские миллионы

Развитие ситуации вокруг формирования коалиции, направленной против ИГИЛ, развивается по сценариям, плохо устраивающим Россию. Турецкие истребители без лишних сантиментов сбили российский бомбардировщик Су-24, а президент Реджеп Тайип Эрдоган со спокойствием султана реагирует на российские выпады. Его поведение словно подчеркивает, что истеричная тональность словесных эскапад российских официальных лиц плохо коррелируется с образом мощной державы. Путин, заявляющий об ударе в спину от «сторонников террористов» и требующий от Турции извинений и компенсаций, после действий России в Крыму и на Донбассе выглядит неубедительным. Эрдоган же не намерен извиняться.

Поведение Эрдогана словно подчеркивает, что истеричная тональность словесных эскапад российских официальных лиц плохо коррелируется с образом мощной державы.

Россия не только с поспешностью, достойной лучшего применения, сворачивает отношения с Турцией и укрепляет свое военное присутствие в Сирии, но и практически потеряла шансы на участие в антитеррористической коалиции против ИГИЛ. По крайней мере, на фоне последних событий визит Франсуа Олланда, объехавшего несколько мировых столиц, в Москву выглядел жестом вежливости с заведомо отрицательным результатом. Петр Порошенко в Нидерландах воспользовался случаем и призвал к усилению санкций против России, которую невозможно сдержать мягкостью.

Заодно Украина постаралась воспользоваться обострением отношений между Россией и Турцией в своих интересах. Напомним, что уже почти неделю с украинской территории в Крым не поступает электроэнергия после подрыва неизвестными опор ЛЭП на линиях, ведущих к полуострову.

Контакты Джемилева в Анкаре делают его практически незаменимым переговорщиком для Украины, которой необходимо использовать обострение российско-турецких отношений.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев дал понять, что восстановительные работы возможны только в случае политических уступок со стороны России. Правда, вряд ли она способна на них в контексте последних событий. Зато контакты Джемилева в Анкаре делают его практически незаменимым переговорщиком для Украины, которой необходимо использовать обострение российско-турецких отношений. К тому же действия крымских татар подтолкнут официальный Киев к конкретному воздействию на оккупированную территорию Крыма.

В центральной части континента нарастает невосприятие стремления решать проблемы одних за счет других и продолжать заигрывать с агрессором.

Кабинет Министров запретил использование российскими авиалиниями украинского воздушного пространства (для недопущения провокаций) и поручил «Нефтегазу Украины» отказаться от закупок российского газа через несколько часов после объявления «Газпромом» о прекращении его прокачки в Украину. В Киеве излучают уверенность, что без российского «голубого золота» удастся зиму пережить. Тем временем в ЕС нарастает скепсис относительно газопровода «Северный поток-2», который намерены финансировать представители Старой Европы. В центральной части континента нарастает невосприятие стремления решать проблемы одних за счет других и продолжать заигрывать с агрессором.

Барак Обама сдержал свое слово и подписал военный бюджет на 2016 год, в котором 300 миллионов долларов закреплено за Украиной. Сумма внушительная, но наши Вооруженные Силы могут освоить и в десяток раз больше. Не менее важно, что Белый Дом подчеркнул: изменений в санкциях против России в связи с ее действиями в Сирии не будет.

Евгений Магда