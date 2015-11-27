Саакашвили просит Порошенко, чтобы тот поддержал его на премьерство - Мартыненко

Об этом в интервью Еспресо.TV рассказал народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко.

"Сейчас Саакашвили стал участником той информационной кампании, которая проводится против правительства Яценюка. Почему? Во-первых, он обивает пороги администрации президента и просит Порошенко, чтобы тот поддержал его на премьерство. В Одессе ему уже тесно, хотя он там ничего не сделал, занимается только пиаром. Во-вторых, Саакашвили говорит, что поведет БПП на будущие парламентские выборы и победит. Это после того, как он проиграл в Одессе выборы и мэра, и местные", - отметил он.

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"На все его обвинения я даже отвечать не хочу, потому что это - мифы. Я предлагал Саакашвили вместе слетать в Швейцарию и Грузию. Он в Грузии сделал реформу правоохранительной системы, которой сам же и боится", - добавил нардеп.