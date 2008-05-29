Выдрин: Луценко готовят не отставку, а жесткую посадку

Министру внутренних дел Украины Юрию Луценко готовится не отставка, а "жесткая посадка". Так считает политолог Дмитрий Выдрин. "Так когда-то писали о Рудьковском, и я не исключаю, что возможна жесткая посадка двух министров на параллельные полосы", - считает Выдрин.- Мало говорить об отстранении от должности. Дело в том, что ему инкриминируют то же, что и Рудьковскому. А если у нас существует правосудие, то оно должно одинаково относиться к любым министрам, невзирая на то, из какого они политического лагеря".

Политолог прогнозирует, что те меры, которые применялись к Рудьковскому, будут приняты и к Луценко: "Как мне кажется, суммы разворовывания, инкриминируемые ему из-за чартера, сопоставимы".

Другие прогнозы относительно политической судьбы Юрия Луценко, его политсилы, демократической коалиции и конституционного процесса читайте в материале Маши Мищенко «Юрий Луценко решил плюнуть на Папу?»