Юрий Луценко решил плюнуть на Папу?

Думаю, что журналистам трудно объективно оценивать Юрия Луценко. Потому что в глазах демократически настроенных медиа он всегда будет иметь свою презумпцию правоты и симпатии. Потому что журналист, потому что в 2001 году мы хорошо его помним во главе колонны протестантов во время акции «Украина без Кучмы» с мегафоном в руках. И куртка у него была ничуть не дороже, чем у участников акции. Потому что во времена «мягкого авторитаризма» он делал самую отчаянную, самую остроумную и самую смелую газету. Делал в прямом смысле этого слова, сидел по вечерам над полосами и читал. Да, и к слову, уже став министром, Юрий Витальевич свой день рождения отмечал с прежними журналистами старых «Граней» периода Кучмы. Интересный момент. До Майдана один одиозный телеведущий регулярно был вынужден наезжать на Луценко, своего старого приятеля. Потом после таких эфиров этот тележурналист звонил Луценко и извинялся, на что Луценко самым искренним тоном отвечал: ничего-ничего, я понимаю, не обижаюсь.

Еще потому, что трудно представить без него Майдан. Когда Луценко впервые зашел на пост министра, то я ехидно заметила: «Первым делом он шуганет прессу». Он таки шуганул, но сделал это элегантным образом. Приложив руки к груди, попросил: «Друзья мои, забудьте о моем существовании, ну хотя бы на какое-то время». Да, к Луценко его первого министерского периода есть вопросы. Иногда в его карьере случались вещи непонятные его симпатикам. Но мы списывали это на перегибы революции, также как списывали их всем остальным «оранжевым солнцам», на которых, увы, случались очень заметные пятна. В конце концов, все эти справедливые или нет «наезды на Колесниковых», не могли не происходить без вдохновения и одобрения Секретариата Президента. Только Секретариат Президента поспешил в скором времени извиниться и орден Борису Викторовичу повесить, а Луценко остался главным виновником «революционной необходимости». К слову, оценки Луценко, как министра со стороны милиционеров и правоведов звучали диаметрально противоположные.

«Народная самоборона», политический проект Юрий Луценко, создавался по старинке. Организовали как бы народное движение с таким названием. Приобрели партию «Вперед, Украина», переименовали - все за деньги Жвании (Давид Жвания, народный депутат Украины, любый друзь, бывший соратник Президента). Когда самоборонцы в 2007 году начинали свой разъезд по Украине, а по сути предвыборный тур, то с милой непосредственностью чуть не с трибун говорили: пацаны, денег не надо, у нас есть, вы только вступайте. Нехорошо, конечно, так партии создавать. Но этим и сейчас не брезгуют. Как там «Единый Центр» образовался, не помните? Но что касается финансирования и Жвании, то у каждого президента когда то был свой гетьман. При этом отдадим должное Луценко, покажите еще хотя бы двух политиков, которые за полгода сумели бы раскрутить партию? Весь компромат, который обнаружился на Луценко - это «мобильные телефоны». Говорили, что якобы кампания мобильной связи, в которой работает его жена, обеспечивала структуры МВД мобильной связью, и наобеспечила она их на полмиллиона министерских гривен. Тоже - нехорошо, но не сказать, чтобы сумма и форма «коррупционной сделки» впечатлила. А вот еще… Юрий Витальевич еще оружие раздавал, 51 единицу раздал друзьям и коллегам… Говорят, незаконно. Генпрокуратура еще семь часов его квартиру обыскивала, а журналисты все семь часов стояли под дверями. Не ради гонорара – Юре сочувствовали.

Сегодня мы решили обо всем этом вспомнить, потому что слишком острым кажется противостояние между бывшими соратниками: Луценко и Президентом, Луценко и Секретариатом Президента.

Потому что не только Жвании уже примеряют костюмчик Ходорковского (нужно знать, кого финансировать), но и Луценко обвиняют в совершении должностного преступления. На сей раз за то, что летал в Крым на служебном самолете. Риторика взаимных обвинений в последние дни достигла апогея, последняя череда любезностей такова. Луценко обвинил Банковую в том, что она (конкретно, Балога и Колесников) создает «ширку», Балога тут же ответил: «Раз проиграл на выборах в Киевсовет – нечего искать виноватых, и вообще я тебя первым номером списка посадил». Далее Президент уже в Канаде назвал заявления Луценко грязными и болезненными. А сами заверения Президента, что коалиция не развалится, и тот, «кто тешит себя надеждой, что может уйти от ответственности благодаря развалу коалиции, надеется напрасно, и что люди будут отвечать за то дело, за которое они взялись, в том числе и министр внутренних дел», звучали почти как угроза.

УНИАН решил поинтересоваться, что происходит, готовится отставка Юрия Луценко или просто происходит его публичная порка? Дискуссия Секретариата Президента и Луценко - это серьезный разрыв или временное обострение отношений? И какова будет в связи со всем этим политическая судьба Юрия Витальевича, его политсилы, демократической коалиции, конституционного процесса...

Владимир Фесенко,председатель правления Центра политических и прикладных исследований «Пента»:

АКЦЕНТ ДЕЛАЕТСЯ НА ПОРКЕ, НА ТОМ, ЧТОБЫ ПУБЛИЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОПУСТИТЬ ЛУЦЕНКО…

Это публичная порка вплоть до отставки. Я бы сказал, что акцент делается на порке, на том, чтобы публично и информационно опустить Луценко. Отставка может случиться, как и дальнейшее судебное преследование, но это не обязательное условие нынешней кампании. Главная цель – показать политическую и административную несостоятельность, его мелкие грешки и прегрешения, политически его перечеркнуть. Получиться убрать его с поста, что с правовой точки зрения не так просто, то его уберут. Потому что будет нужна показательная жертва, первая брешь в правительстве Тимошенко. Это может быть не единственная брешь, как Луценко может быть не единственным фигурантом в кадровых претензиях к правительству Тимошенко. Возня между Секретариатом и правительством не прекращалась, была небольшая пауза, связанная с выборами. Но теперь возможна контратака со стороны правительства Тимошенко. Во всяком случае, это было бы логичным и отвечает традиционному поведению премьер-министра в тех условиях, когда она хочет сменить невыгодный ей контекст. Честно говоря, планы Балоги, ширки - это все публицистические формулы, используемые политиками и СМИ. На сегодня коалиция существует только де-юре, де факто она либо в состоянии грядущего развода либо клинической смерти. Поэтому вопрос только в том, когда коалиция прекратит свое существование, ее жизнь поддерживают искусственно. Как единого политического субъекта коалиции нет. И никто не хочет брать на себя ответственность за прекращение ее существование. Точно так же никто не хочет брать на себя ответственность за отставку правительства, хотя многие в ней заинтересованы. И вопрос только во времени, когда это лучше сделать с точки зрения оппонентов Тимошенко. Как и когда задействовать другие форматы, либо попытка создать новую коалицию либо провести досрочные парламентские выборы. Как только сложатся интересы, тогда все решится. А пока никто не хочет нарушать кризисное равновесие. Балога, небольшая часть депутатов НУ были бы заинтересованы договориться с конструктивной частью Партии Регионов (хотя там немало искренних и последовательных недругов Ющенко). С этой точки зрения ширка - миф, и вряд ли она возможна в полноценном виде, и создать в ближайшее время ее невозможно. Просто не будет новых субъектов, нужно будет каким-то образом развести «Нашу Украину», чтобы появились новые фракционные субъекты, которые могли бы договориться с Партией Регионов. В нынешнем виде ни Наша Украина, ни БЮТ не пойдут на союз с Партией Регионов. Даже в обмен на новую Конституцию. Им может просто не хватить голосов на формирование какой-то новой парламентской коалиции. И вполне возможно, в случае распада нынешней парламентской коалиции парламент будет просто существовать в бескоалиционном формате.

Константин Бондаренко, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолог:

ЮРИЙ ЛУЦЕНКО РЕШИЛ ПЛЮНУТЬ НА ПАПУ

Есть информация о том, что Юрий Луценко несколько недель назад получил приглашение от Юлии Тимошенко относительно близкого сотрудничества с перспективой на следующих выборах – идти в парламент единым списком, единым блоком. Думаю, что на сегодняшний день Юрий Луценко, у которого уже давно были обострены отношения с Виктором Балогой просто напросто решил, что настало время Ч. Он ждал завершения киевских выборов, и после их завершения решил, что теперь его ничто не связывает ни с Балогой, ни с Президентом. И он решил сделать явным то, что раньше было секретом полишинеля, просто перейти в лагерь Юлии Тимошенко. Лучшего средства, чем скандал, он не придумал. В свое время Ярослав Галан написал известный памфлет «Плюю на Папу». И вот Юрий Луценко решил плюнуть на Папу. Если сравнивать, кто в публичной риторике перебирает, то я думаю, что действует одесский принцип «обое хуже». Все это выглядит просто «невкусно». Если вчера я считал, что во всем виноват Балога, то сегодня думаю, что Луценко повел себя ну просто неинтеллигентно. Его заявления в адрес Президента свидетельствуют о неблагодарности. Потому что на пост министра его трижды номинировал именно Ющенко. А Луценко продемонстрировал, на что он гаразд на этих выборах.

Дмитрий Выдрин, политолог:

ЛУЦЕНКО ГОТОВИТСЯ НЕ ОТСТАВКА, А ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА

По-моему, Юре готовится не отставка, а жесткая посадка. Так когда-то писали про Рудьковского, и я не исключаю, что возможна жесткая посадка двух министров на параллельные полосы. Мало говорить об отстранении от должности. Дело в том, что ему инкриминируют то, что и Рудьковскому. А если у нас существует правосудие, то оно должно одинаково относиться к любым министрам, невзирая на то, из какого они политического лагеря. Видимо те меры, которые применялись к Рудьковскому, будут применены к этому министру. Тем более, что, как мне кажется, суммы хищения, инкриминируемые ему через чартер, сравнимые.

Никто не знает, что лучше для Украины: план ширки или демкоалиция. Но есть такая великая вещь, как самоорганизация общества. Общество само находит способы самолечения. Я думаю, что общество само начнет лечить себя, отторгая политиков через низкие рейтинги. Если у политика рейтинг 2 процента, то видимо сработал закон самозащиты общества. Есть самоборона политиков, а есть самоборона общества. Сегодня общество оказалось сильнее самобороны политической и выиграло. Впрочем, я имею ввиду не только Самоборону, а всех, кто попал под электоральную гильотину. Наверное, общество начнет отторгать политиков, в Украине есть масса должностей неполитических. Можно писать книги, можно заниматься рыбалкой, не обязательно быть политиком, если этого не хочет общество.

Маша Мищенко