ГПУ вручила сообщение о подозрении экс-заместителю министра юстиции времен Януковича Иващенко

Об этом во время брифинга заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

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По его словам, уже завтра Генпрокуратура обратится в суд относительно избрания меры пресечения Юрию Иващенко.

"Бывшему заместителю министра юстиции сегодня сообщили о подозрении. Подозрение касается совершения по предварительному сговору группой лиц преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 и ч. 2 ст.366 Уголовного кодекса", - сказал Владислав Куценко.

Он также добавил, что у следствия есть все основания полагать, что Юрий Иващенко был непосредственным соучастником Елены Лукаш в хищении государственных средств на сумму около 2,5 млн грн, поскольку непосредственно он заключил соглашения, которые нанесли государству ущерб на указанную сумму. Также прокурор отметил, что завтра к 12 часам дня прокуратура обратится в суд по поводу избрания Иващенко меры пресечения. По его словам, будут настаивать на взятии под стражу.