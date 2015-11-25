Лукаш: Моему адвокату предъявили подозрение по тому же делу, что и мне

Об этом она сообщила на своей на странице в Facebook.

«Я хотела бы сообщить всем, что моему адвокату Юрию Иващенко выдвинули подозрение по тому же делу, что и мне. Теперь и он стал соучастником преступления века по хищению 2,5 млн грн за евроинтеграционные исследования украинского законодательства», - написала она.

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При этом Лукаш заявила, что рассматривает это «как откровенное давление на мою защиту, неприкрытое желание лишить меня адвоката, который успешно и аргументировано опровергает все фейковые обвинения ГПУ, бессилие прокуратуры и непрофессионализм следствия».

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании экс-главы Минюста, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, она вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

Прокуратура 5 ноября сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время нахождения на должности министра юстиции средствами госбюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн. В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш.

11 ноября защита Лукаш обжаловала избранную ей меру пресечения.