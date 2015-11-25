В Еврокомиссии не комментируют решение Украины закрыть небо для авиакомпаний РФ

В Европейской комиссии не комментируют решение Украины закрыть свое воздушное пространство для российских авиационных компаний.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштейн (Alexander Winterstein).

«На данный момент у нас нет комментариев по этому поводу», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, Кабинет министров Украины в рамках реализации санкций против страны-агрессора ввел полный запрет на транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины.

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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал: «Мы провели консультации, проанализировали свои нормативные акты, мы ожидали, что Россия отменит свои решения на запрет украинским компаниям осуществлять полеты в Россию и через территорию России, однако Россия, как всегда, не согласилась на законные условия украинской стороны. Именно поэтому правительство Украины приняло решение о введении запрета на все транзитные полеты всех российских авиакомпаний через воздушное пространство Украины, - сказал Яценюк. – Правительство дает поручение «Украэроруху» согласно нормам законодательства информировать российскую сторону о том, что российские авиакомпании и российские самолеты больше не имеют права использовать украинское авиационное пространство».

Яценюк также обратил внимание, что запрет для российских военных самолетов и самолетов, которые осуществляют военные транзитные перевозки, уже введен.