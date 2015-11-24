В обесточенном Симферополе продолжают подсвечивать билборд с Путиным (фото, видео)

Однако на одном из зданий в районе Куйбышевского рынка, в центре Симферополя, изображение президента России Владимира Путина подсвечивается в вечернее время, сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщали, по распоряжению симферопольской власти в городе выключили световую рекламу и наружное освещение, владельцев кафе и баров обязали закрывать свои заведения после 22:00.

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Напомним, 22 ноября в 00:25 в оккупированном Крыму отключили электроэнергию, поступающую на территорию полуострова с материковой части Украины. Сейчас в Крым поставляют электроэнергию с помощью дизельных генераторов, завезенных из России после аннексии полуострова в 2014 году.