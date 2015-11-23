Порошенко ответил украинцам на петицию о членстве Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ответе на петицию относительно членства Украины в НАТО в очередной раз подчеркнул, что окончательное решение о вступлении в Альянс будет приниматься на референдуме.

Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию №22/000052-эп "Референдум о вступлении в НАТО", поданную 29 августа этого года.

Как отметил Порошенко, "одним из главных приоритетов внешней политики Украины является углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации».

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"Сегодня мы осуществляем реформирование сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО с целью усиления обороноспособности страны, что является необходимым для противодействия агрессии со стороны России", - говорится в ответе президента.

Порошенко подчеркнул, что после достижения Украиной всех необходимых для вступления в Альянс критериев окончательное решение по этому чрезвычайно важному вопросу будет принимать украинский народ на референдуме.