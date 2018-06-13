Вехи недели. Годовщины без радости, крымское напряжение и отголоски второго тура

Последняя декада ноября в Украине ассоциируется с годовщиной революционных преобразований. Правда, на этот раз революционный запал был у тех, кто перепутал мероприятия по поводу Дня Свободы и Достоинства с годовщиной гибели Небесной сотни, да у тех, кто проводил «народное вече» в воскресенья с лозунгами, напоминающими о политической целесообразности в чистом виде. Руководители страны постарались быть сдержанными: Петр Порошенко подчеркнул, что революция не закончилась, а Арсений Яценюк призвал сограждан не сдаваться. Как представляется, речь в выступлении премьера шла не только о выполнении программы действий правительства.

Наверное, единственное, что объединяло политиков в последние дни – повышенная нервозность. Воплощением ее стал Владимир Парасюк – внефракционный парламентарий успел в течение нескольких дней ударить генерала СБУ прямо во время заседания антикоррупционного комитета парламента и сорвать брифинг помощника генерального прокурора. Ни Василий Писный, ни Вячеслав Куценко не являются носителями истины в последней инстанции, но поведение одного из самых популярных депутатов-мажоритарщиков ни в какие ворота не лезет. Он словно на своем примере показывает: слуги народа осознают, что делают не так и не то, но как изменить ситуацию – не догадываются.

Решительно настроен отстоять собственное кресло Арсений Яценюк, активно рекламирующий борьбу правительства против теневой приватизации и прозрачно намекающий, что «фронтовики» в случае «дембеля» своего партийного лидера с поста премьера в составе коалиции не останутся. Правда, для «Народного фронта» распад коалиции и досрочные парламентские выборы – далеко не лучший сценарий, и это понимают самые отчаянные его представители.

Неоднозначным жестом стало прекращение поставок электроэнергии в Крым. Вряд ли можно назвать подрыв опор линии электропередачи адекватным шагом, но он воспринят на ура многими украинцами. Как минимум – в качестве ответа на агрессивные действия России по отношению к нашей стране. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев уверен, что восстанавливать поставки электроэнергии возможно только в обмен на политические уступки со стороны России. С украинской стороны к ним неплохо было бы присовокупить стратегию (хотя бы в общих чертах, без раскрытия секретов) возвращения Крымского полуострова в состав Украины.

Неожиданное продолжение получил второй тур выборов мэров крупных городов Украины. В Кировограде, к примеру, спустя неделю после дня голосования итоги волеизъявления так и не подведены. В Кривом Роге победа Юрия Вилкула впервые встретила сопротивление не только сторонников его конкурента Юрия Милобога, но и представителей других политических сил. При этом неожиданно выяснилось, что партийные организации партий парламентской коалиции практически сидят в кармане у своего оппонента. Думаю, что в Кривом Роге не будет внедрена «прямая демократия», как пообещал Егор Соболев, но и почивать на лаврах Вилкулу-старшему рановато.

Евгений Магда