В Брюсселе состоится заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО

Об этом сообщает Миссии Украины при НАТО, в состав украинской делегации войдут народные депутаты Иванна Климпуш-Цинцадзе (партия "Блок Петра Порошенко"), Юрий Береза (политическая партия "Народный фронт"), Алексей Скрипник (политическая партия "Объединения "Самопомощь"), Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), Ирина Геращенко ("Блок Петра Порошенко").

Межпарламентский совет Украина-НАТО обсудит обострение ситуации в Украине, а также вызовы созданной Россией технологии гибридной войны для стран-членов и партнеров НАТО. Кроме того, будут рассматриваться вопросы дальнейшей политической и практической поддержки НАТО Украине для противостояния российской агрессии.

Отдельное внимание будет уделено усовершенствованию Годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО.

24 ноября украинские парламентарии примут участие в конференции на тему: "Будущее Украины: внутренняя и международная сплоченность", организуемой Ассоциацией Атлантического договора (ATA) и Центром по вопросам безопасности, развития и верховенства права (DCAF).