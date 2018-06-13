Украинский интерес. Теракты с продолжением, раздвоение по-русски и диалектика евроинтеграции

Хотя французская полиция достаточно оперативно отреагировала на теракты в Париже, их внешнеполитические последствия могут быть долгоиграющими. Франсуа Олланд был вынужден проигнорировать саммит G-20 и продемонстрировать соотечественникам решимость бороться с террористами. Среди своих потенциальных союзников французский президент видит американского и российского коллег, с которыми намерен пообщаться буквально до конца ноября.

Владимир Путин прекрасно осознает, что повышенное внимание со стороны Франсуа Олланда можно попытаться использовать для решения важнейшей внешнеполитической задачи России – избавление от санкций Запада. Правда, переговоры в ходе саммита G-20 продемонстрировали, что пока они сохранятся. Но Кремль не унывает, пытается откорректировать работу информационно-пропагандистской машины в соответствии с новыми реалиями и уже ищет предпосылки для укрепления российско-французских отношений. Как минимум одна из них – готовность России отправлять своих солдат на Ближний Восток для участия в наземной операции, на что западные страны пока не готовы.

Для Украины сближение России и Франции может иметь неожиданные последствия, ведь Париж до последнего времени был активным посредником в урегулировании на Донбассе, а Франсуа Олланд давал советы относительно алгоритма примирения. Правда, гипотетическое сближение с Путиным лишает французского президента статуса «честного брокера», а «нормандский формат» - смысла функционирования. Справедливости ради стоит заметить, что уже несколько раундов переговоров в Минске участников Трехсторонней контактной группы завершились безрезультатно.

Владимир Путин в турецкой Анталье во время саммита G-20 неожиданно выразил готовность к реструктуризации так называемого «кредита Януковича» - Россия рассчитывает получить от Украины по миллиарду долларов в 2016 – 2018 годах. Интересно, что предложение прозвучало без участия украинских представителей, а официальному Киеву Дмитрий Медведев через несколько дней посоветовал «не выкаблучиваться» в вопросе реструктуризации кредита. Видимо, для пущей убедительности российской позиции тамошний министр экономического развития и торговли Андрей Улюкаев инициировал введение эмбарго на поставки украинских продуктов в Россию с 1 января.

С первого дня нового года заработает и зона свободной торговли между Украиной и ЕС, созданная в рамках существования Соглашения об ассоциации. Его остается ратифицировать только Голландии. Тем временем еврокомиссар Йоханнес Хан отмечает, что с вступлением в силу СА станет серьезным вызовом для Украины, поскольку обяжет представителей нашей политической элиты унифицировать законодательство с европейским. Как показывает практика принятия «безвизовых» законов, этот процесс происходит не всегда гладко. Однако шансы на результативность работы парламентариев есть – упомянутый господин Хан полагает, что Европейская Комиссия положительно оценит старания Украины и Грузии в борьбе за отмену виз для посещения ЕС.

Евгений Магда