Отсутствие реформ, коррупция и обнищание: эксперты назвали причины для "Майдана-3"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов, которые во время круглого стола "Годовщина Майдана: уроки революции и взгляд в будущее" обнародовала политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Мария Золкина.

Она отметила, что опрос демонстрирует, как эксперты через два года после начала событий Евромайдана оценивают его как явление в истории современной Украины, и какие делают выводы.

"Очень много было, особенно в первый год после Майдана и до сих пор очень много спекуляций по поводу того, возможен ли третий Майдан", - сказала эксперт.

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Золкина отметила, что в вопросе, возможно ли появление в ближайшее время (год-два) “Майдана-3”, большинство экспертов сходятся на том, что "Майдан, в принципе, возможен". "Но если он и будет проходить, то, скорее, как массовый протест, а не в том виде, в котором мы имели Евромайдан в 2014 году или в 2004-м", - сказала она.

Среди основных причин такого возможного массового протеста, согласно опросу, могут быть три. Первая причина - отсутствие системных, необходимых для общества, эффективных реформ, которые должны дать положительные результаты для жизни рядового гражданина.

Вторая причина - ухудшение экономической ситуации и обнищание населения.

Кроме того, третьим фактором, который может привести к разжиганию протестных настроений в украинском обществе, отметила Золкина, является дальнейшее процветание коррупции в государстве.

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"То есть борьба с коррупцией, борьба с негативными последствиями социально-экономического кризиса и, конечно, реформы, - это то, что по крайней мере потенциально будет снижать вероятность каких-то протестных волнений в нашем обществе", - сказала эксперт.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что может произойти не "Майдан-3", а искусственно организованный Россией, олигархами или политическими силами мятеж, переворот. Кроме того, некоторые эксперты возможной причиной видит поражение на фронте, уступки руководства государства в конфликте с Россией или сознательную "сдачу" Донбасса.

В свою очередь директор Фонда Ирина Бекешкина отметила, что в прошлом году экспертам задавались фактически те же вопросы, и "в прошлом году большинство экспертов считали, что Майдан-3 невозможен". Сейчас, по ее словам, подавляющее большинство экспертов считает, что в целом это возможно.

Бекешкина предполагает, что такое изменение произошло в связи с тем, что некоторые очень важные для общества цели Майдана так и не были достигнуты.

Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива 16-19 ноября провел опрос экспертов, посвященный оценке событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее. В опросе принял участие 31 эксперт.