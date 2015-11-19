Следствие изучает причастность Лукаш к преступлениям против Евромайдана – прокуратура

Следствие изучает причастность экс-министра юстиции Елены Лукаш и других тогдашних членов правительства к преступлениям против участников Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Причастность Елены Лукаш, как и других экс-чиновников, следствие изучает на предмет причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

Прокуратура сообщила ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания на должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершение служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал Лукаш с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн. В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш, однако она в течение выходных 7, 8 ноября оставалась в СИЗО.

11 ноября защита Лукаш обжаловала избранную ей меру пресечения.

18 ноября Апелляционный суд Киева уменьшил с 5 млн 115 тыс. грн до 2,5 млн грн сумму денежного залога, в то же время оставив Лукаш под домашним арестом.