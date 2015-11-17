В Чернигове нардеп от БПП Атрошенко победил действующего мэра Соколова

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Атрошенко получил поддержку 53201 избирателя, а его конкурент от партии "Наш край", действующий мэр Александр Соколов - 44560, что составляет соответственно 54,42% и 45,58% от действительных голосов, или 51,52% и 43,15% от всех проголосовавших.

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Явка во втором туре в Чернигове, по данным ЦИК, была очень значительной для таких выборов - 46,45% (46,78% в Деснянском районе и 45,94% в Новозаводском).

Напомним, в первом туре выборов мэра 25 октября за Соколова проголосовали 32612 черниговчан (33,74%), за Атрошенко - всего 22560 (23,34%).