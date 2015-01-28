Четыре командира "Беркута" получили уведомление о подозрении в первом разгоне Майдана

Об этом заявил генпрокурор Виталий Ярема, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

В частности, по его словам, «Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве по факту силового разгона 30 ноября 2013 года митинга на Майдане Независимости и избиения студентов сообщено о подозрении четырем командирам подразделений полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУМВД Украины в городе Киеве по ч. 2 ст. 28 ст. 340 УК Украины (незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти сотрудниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями)».

Как подчеркнул Ярема, в результате преступных действий сотрудников милиции телесные повреждения получили 38 человек, всего пострадали более 80 человек.

Читайте такжеСуд до 23 марта продлил арест экс-«беркутовцам» Аброськину и ЗинченкоПри этом генпрокурор сообщил, что в настоящее время эти подозреваемые занимают руководящие должности в полку милиции общественной безопасности особого назначения ГУМВД Украины в Киеве.

По данным Яремы, Печерским районным судом Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с обязанностью ношения электронного браслета.

Справка УНИАН. В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения «Беркут» жестоко разогнали студентов на Майдане Независимости, которые выступали против режима отказа Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.