СБУ задержала еще одного участника сделки по передаче "Межигорья" Януковичу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Герасименко в 2007 году был директором ООО "Мединвесттрейд". Именно этому предприятию был передан государственный комплекс "Межигорье" в селе Новые Петровцы. Это был один из этапов сделки по присвоению резиденции экс-президентом Януковичем», - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, бывший директор «Мединвесттрейда» собирался сбежать от украинского правосудия на территорию, временно оккупированную террористами.

Задержанного уже доставили в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий, добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября СБУ задержала в Киеве бывшего заместителя руководителя Государственного управления делами времен президентства Виктора Януковича Василия Гулыка.

"В Киеве СБУ задержала бывшего заместителя руководителя ГУД времен Януковича, заместителя руководителя ГУД, который помогал Януковичу воровать государственное имущество - резиденцию «Межигорье» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области и земли охотничьих угодий Сухолучье в том же районе", - заявили в СБУ.