Порошенко откровенно назвал самую большую проблему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на открытии международной антикоррупционной конференции «Запобігаємо. Боремось. Діємо» («Предотвращаем. Боремся. Действуем»).

"Где я сегодня вижу самую большую проблему? Я буду с вами откровенен - это судебная ветвь власти", - сказал президент.

По словам Порошенко, все возможное для реформирования судебной ветви власти было вложено в проект изменений в Конституцию в части судебной реформы. "Запускаем процесс мощной перезагрузки судебной ветви власти", - подчеркнул он.

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Президент отметил, что уже много политических партий и деятелей высказались в поддержку разработанных изменений в Конституцию в части судебной реформы.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что 1 декабря должен быть назначен антикоррупционный прокурор из ряда выбранных независимой комиссией кандидатов, а все антикоррупционные дела будут переданы из Генеральной прокуратуры Украины в Национальное антикоррупционное бюро.

Порошенко подчеркнул, что 9 из 11 человек, которые выбирают антикоррупционного прокурора, представляют общественные организации.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в выступлении на конференции отметил, что считает проведение судебной реформы одной из главных задач.