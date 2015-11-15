В "день тишины" никто не должен оценивать кого-то из кандидатов - ЦИК

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно публикации в ”день тишины” на сайте ”Подробности” и озвучивания на канале ”Интер” поста в Facebook кандидата в мэры Днепропетровска, народного депутата от ”Оппозиционного блока” Александра Вилкула.

Магера отметил, что "день тишины" существует для того, чтобы "никто не имел права оценивать положительные или отрицательные стороны любого из кандидатов".

"Если это имело место, то со стороны "Интера", конечно, это была серьезная ошибка", - сказал он.

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По словам заместителя председателя ЦИК, территориальная избирательная комиссия за нарушения правил агитации может объявить предупреждение кандидатам, а по СМИ - влиять на них может только Национальный совет по вопросам телевидения и телерадиовещания или же суд.

Магера отметил, что сообщения о нарушениях СМИ в ЦИК не должны поступать.

«Это бесперспективно - отправлять такое сообщение о нарушениях нам, если мы не в праве его рассматривать», - отметил он.

Как сообщалось, накануне вечером ведущий программы «Подробности» на телеканале «Интер» зачитал пост Вилкула из Facebook, в котором он обвиняет своего конкурента на выборах мэра Днепропетровска Бориса Филатова в подготовке провокаций на выборах.

Эксперты-юристы считают, что таким сообщением диктор склонял избирателей голосовать за одного из кандидатов и нагнетал обстановку, сообщая непроверенную информацию.

Они отмечают, что канал нарушил «день тишины», предоставив слово для агитации одному из кандидатов в мэры.

Таким образом, отмечают юристы, это является нарушением ст.54, 60 Закона Украины «О местных выборах».