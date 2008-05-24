В БЮТ считают, что это они выиграли суд у Ставнийчук

Блок Юлии Тимошенко считает, что Апелляционный Административный суд Киева признал недостоверной информацию заместителя председателя Секретариата Президента Украины Марины СТАВНИЙЧУК относительно фактов подкупа избирателей Блоком.

Об этом УНИАН сообщил руководитель юридического департамента БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО.

“Суд установил, что информация недостоверная. Но суд за нехваткой времени не смог установить факт распространения заведомо недостоверной информации”, - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

По его словам, сейчас М.СТАВНИЙЧУК “играет на процессуальных моментах: прибегает к попытке увести Секретариат Президента от ответственности”.

В.ПИЛИПЕНКО также сообщил, что сегодня в заседании Административного суда принимали участие кроме М.СТАВНИЙЧУК сотрудники Службы безопасности Украины, “которые постоянно находились в помещении суда и ходили по разным кабинетам”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая М.СТАВНИЙЧУК сообщила УНИАН, что Апелляционный административный суд полностью удовлетворил ее жалобуна решение Печерского районного суда Киева относительно иска БЮТ против нее, поданного 21 мая.

«Суд постановил, что нет никаких оснований утверждать, что я, СТАВНИЙЧУК, заведомо знала о недостоверности документов», - сказала она, отметив, что решение суда является окончательным.

19 мая М.СТАВНИЙЧУК на брифинге призвала БЮТ отказаться от распространения неправдивой информации о попытках фальсификаций выборов мэра Киева.

В частности, М.СТАВНИЙЧУК заявила, что 18 мая были зафиксированы распространения открыток компрометирующего характера, в которых речь шла о вроде бы отказе кандидата в мэры Киева Виталия КЛИЧКО баллотироваться на эту должность в интересах кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно во время встреч с избирателями говорила о вероятности фальсификации результатов будущих выборов мэра Киева.

Также заместитель главы Секретариата Президента призвала БЮТ отказаться от давления на избирателей в канун выборов в столице.

После этого БЮТ обратился в суд с иском к М.СТАВНИЙЧУК "в связи с абсурдными и абсолютно безосновательными обвинениями в адрес Блока".