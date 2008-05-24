Апелляционный суд удовлетворил иск Ставнийчук к БЮТ

Киевский Апелляционный административный суд удовлетворил жалобу заместителя главы Секретариата Президента Украины Марины СТАВНИЙЧУК на решение Печерского районного суда Киева об иске БЮТ против нее.

Об этом она сообщила УНИАН по завершению судебного заседания 24 мая.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что просила Апелляционный суд упразднить вчерашнее решение Печерского суда и рассмотреть дело в сущности. «Суд постановил, что нет никаких оснований утверждать, что я, СТАВНИЙЧУК, заведомо знала о недостоверности документов», - сказала она, отметив, что Апелляционный суд полностью удовлетворил ее жалобу.

Также она отметила, что решение суда является окончательным.

Как сообщал УНИАН, 19 мая М.СТАВНИЙЧУК на брифинге призвала БЮТ отказаться от распространения неправдивой информации о попытках фальсификаций выборов мэра Киева.

В частности, М.СТАВНИЙЧУК заявила, что 18 мая были зафиксированы распространения открыток компрометирующего характера, в которых речь шла о вроде бы отказе кандидата в мэры Киева Виталия КЛИЧКО баллотироваться на эту должность в интересах кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно во время встреч с избирателями говорила о вероятности фальсификации результатов на будущих выборах мэра Киева.

Также заместитель главы Секретариата Президента призвала БЮТ отказаться от давления на избирателей в канун выборов в столице.

После этого БЮТ обратился в суд с иском к М.СТАВНИЙЧУК "в связи с абсурдными и абсолютно безосновательными обвинениями в адрес Блока".