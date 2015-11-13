Украинцы не должны платить за газ, потерянный в процессе его доставки - Сорос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе конференции "Реформы: преодолевая «старую» Украину".

"По состоянию на сегодня, домохозяйства должны платить не только за потребленный ими газ, но и за газ, потерянный в процессе его доставки. Это надо исправить", - отметил Сорос.

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В этой связи он обратил внимание, что в следующем году, компании, которые поставляют голубое топливо украинским потребителям, должны взять на себя ответственность за понесенные домохозяйствами потери. Сорос указал, что к таким компаниям относятся, например, такие олигополии, которые контролирует олигарх Дмитрий Фирташ.

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"Если им это не удастся, то они должны обанкротиться, а их бизнес перейдет к компетентным операторам", - отметил Сорос.