Кто прав в банковском конфликте – Стельмах или Порошенко?

21 мая 2008 года Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая ее официальный курс к американскому доллару на уровне 4,85. Однако в тот же день Совет Национального банка Украины вернул официальный курс на уровень 5,05 грн./дол., применив право вето к решению правления НБУ. “Следует держаться валютного коридора”, – сказал Совет НБУ. “Совет Национального банка Украины не имеет законных оснований давать рекомендации правлению НБУ относительно официального курса гривни”, – ответил председатель НБУ Владимир Стельмах председателю Совета НБУ Петру Порошенко. И добавил: 4,85 за бакс – и не больше.

Кто прав в банковском конфликте: Совет НБУ (с Порошенко) или правление НБУ (со Стельмахом)? Отправится ли в отставку Владимир Стельмах? Об этом мы спросили у экспертов.

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О целесообразности ревальвации гривни я рассказывал УНИАН еще в октябре прошлого года.

Если коротко, то я остаюсь сторонником ревальвации гривни, но постепенной, пусть они это делают по копейке ежемесячно. Этого почему-то не делали. Почему – не знаю. Потому что и Стельмах умный человек, и в правлении у него собралась публика квалифицированная. Но Стельмах нарушил важный документ НБУ – основные принципы денежно-кредитной политики. Потому что был коридор, и гривню следовало ревальвировать, не выходя из коридора.

Почему вы не установили траекторию ревальвации?.. Как по мне, это не нехватка профессионализма, это какая-то трусость... Почему бы не определить траекторию и не придерживаться ее? Ведь и на межбанковском безналичном рынке, и на наличном рынке гривня стремительно укрепляется на протяжении последних нескольких недель, и дошло до того, что в киосках курс покупки уже 4,6. Вы же должны были немедленно стать на путь выкупа долларов, чтобы уменьшить их предложение, соответственно увеличить предложение гривни и “вернуть” гривню в коридор.

А так что выходит? НБУ сидит со своим коридором, а экономика работает за пределами коридора. Ну, это пардон, было при Ефиме Звягильском. Но тогда мы были темные люди.

Порошенко прав, и то, что он требует вернуться в валютный коридор – вполне естественная вещь. Ну нельзя нарушать этот важный канон работы Центробанка. Если определили коридор – должны быть в коридоре.

Не удается удерживать гривню? Но они просто не выкупали доллары. У меня сомнений нет.

Конечно, резкое изменение курса – 4,85 гривен за доллар – ударит по авторитету НБУ.

Для западных людей такое поведение означает только одно: уже и НБУ с ума съехал. Уже и он придурковатый.

Конечно, правительство у нас тоже занимается не тем, чем следует. Но когда Центробанк повторяет глупости правительства... Недоверие к НБУ – это недоверие ко всей банковской системе.

Безусловно, резкая ревальвация ударит по экспортерам. Фактическое изменение курса на 30 копеек – это приблизительно 6 процентов. Потеря выручки на 6 процентов ударит и по зарплатам, и по обновлению активов. Ну, и по простым людям, по бедноте, по их сбережениям.

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Я считаю, что правы и правление НБУ и Совет НБУ. Владимир Стельмах делает правильно, когда дает курс более близкий к рыночному. Потому что для субъектов предпринимательской деятельности это ненормальная ситуация, когда они могут продать и купить по одному курсу, а вести отчетность – по совсем другому. Но, конечно, следовало девальвировать доллар постепенно, а не резко – на 4 процента за один день.

Экономические причины ревальвации были давно, гривня сдерживалась искусственно и имела сильные отклонения от фактического курса, это ненормально.

Конечно, действия правления НБУ несколько некорректные, но в целом правильные. Порошенко, налагая вето, руководствовался тем, что нельзя выходить за пределы валютного коридора, потому что это ломает бюджеты, в том числе государственных предприятий. И я думаю, что не обошлось без учета интересов большого капитала, который может понести потери от такого резкого изменения курса.

Я не думаю, что Стельмах пойдет в отставку, потому что его отставку может принять только парламент. А там не найдется достаточного количества людей, готовых заменить его кем-то другим.

Сергей Терехин, народный депутат, председатель комитета ВР по налоговой и таможенной политике: СТЕЛЬМАХ ПРАВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННО Стельмах с юридической точки зрения прав железобетонно. В соответствии с законом о НБУ, Совет Нацбанка имеет право при утверждении основ денежно-кредитной политики определять императивные нормы для правления, кроме вопросов монетарной политики, политики надзора за банковским сектором и валютной политики. Правление НБУ в соответствии с законом о Нацбанке и 99 статьей Конституции Украины самостоятельно определяет правила установления валютного курса. Потому позиция Порошенко, что, мол, правление НБУ без согласования с Советом приняло решение о снижении нижней границы валютного коридора с 4,95 до 4,85, не является свидетельством нарушения правлением НБУ законов. Это – первое. Здесь Порошенко не прав, а Стельмах прав.

Тезис второй. Стельмах не прав, когда говорит, что официальный курс устанавливается Нацбанком по правилам, которые выдумывает правление Нацбанка. В соответствии с декретом о системе валютной регуляции и системе валютного контроля, который имеет силу закона, автором которого являюсь я, Нацбанк устанавливает официальный курс на основании результатов торгов на валютном рынке Украины. То есть еще три месяца назад, когда возникли первые различия между официальным курсом 5,05 и результатами торгов на межбанковском рынке, НБУ в соответствии с законом был обязан поменять этот курс в соответствии с результатами торгов.

Моя личная критика последних трех месяцев Нацбанка, собственно, и касалась того, что Нацбанк нарушил норму декрета и не двигал официальный курс в соответствии с рыночной стоимостью гривни и доллара. Если бы он выполнял закон, тогда укрепление гривни было бы не таким стремительным, как произошло два дня тому назад. Оно бы не подогревалось ожиданиями субъектов валютного рынка и сегодня бы составляло максимум 4,85 и на наличном рынке, и на межбанковском рынке. К сожалению, этого не случилось, НБУ дискретно поменял значение официального курса, приблизив его к значениям межбанка (сейчас это 4,80 – 4,82) и тем самым спровоцировал достаточно неловкими действиями панику на наличном рынке.

Но в любом случае этот шаг правильный, поскольку направлен на сдерживание внутренней инфляции (это даст за год, как минимум, минус четыре процента), против практики долларизации экономики. Но главное, этим шагом НБУ начал постепенный переход от политики валютного якоря, который мы имели пятнадцать лет, к политике инфляционного таргетировання – этим НБУ выполняет свое Конституционное задание. Во второй части статьи 99 Конституции написано четко: главным заданием НБУ является сохранение стабильности национальной валюты, не относительно доллара, а относительно покупательной способности гривни. Простым языком: главным заданием НБУ является предотвращение роста цен. И вместе с правительством мы можем впервые создать нормальную систему монетарно-бюджетного сдерживания цен. В первую очередь, отвечая на внешние вызовы, связанные с ростом цен за пределами Украины (на продовольствие, металл, энергетическое сырье).

Мне кажется, что возникают вопросы относительно будущего главы Нацбанка...

Борис Кушнирук, экономист: БОЮСЬ, ЧТО СТЕЛЬМАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВСЕ БРОСИТ ИЛИ ПОДСТРОИТСЯ ПОД КАКУЮ-ТО ПАРТИЮ У Стельмаха есть правовые основания принимать решение, которое он принял. Но это следовало делать раньше. Официальный курс не может так сильно отличаться от курса на межбанке. Правление НБУ сделало то, что должно было делать еще с прошлого года: более гибко реагировать на курс. Правление НБУ может преодолевать вето Совета НБУ – именно правление является главным органом в этой сфере. И мне кажется, что даже уже было решение о преодолении этого вето.

Очень неприятно, что Стельмах сейчас оказался один против всех. Несколько дней назад Юлия Тимошенко говорила, что НБУ должен снижать курс доллара, а уже сегодня я слышал, что БЮТ против снижения курса. По крайней мере члены фракции БЮТ говорили, что ревальвацией гривни НБУ хочет оправдать свою бесконтрольность. И даже больше, бютовцы уже говорят, что никакой экономики здесь нет. Они утверждают, что это, по сути, политическое решение, принятое в противовес политике правительства, которое может создать дополнительные трудности для Кабинета министров.

Ну, так нельзя... Я опасаюсь, что Стельмах под давлением все бросит или начнет подстраиваться под линию чьей-то партии. Как по мне, то хоть Нацбанк могли бы не трогать.

Опрашивала Маша Мищенко