Туск предупредил о судьбе Шенгенской зоны: она на грани краха

Об этом он заявил, выступая на саммите ЕС-Африка в Мальте, передает "Радио Свобода".

"Сохранение Шенгенской зоны – это гонка со временем, и мы полны решимости, чтобы выиграть эту гонку", - отметил Туск.

Его комментарии прозвучали после заявлений от Австрии, Германии, Венгрии, Словении и Швеции о восстановлении пограничного контроля или возведение пограничных заборов в попытке контролировать мигрантов, которые пытаются попасть на их территорию.

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Напомним, сегодня лидеры Европейского Союза на саммите официально запустили целевой фонд для Африки в размере 1,8 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) для борьбы с бедностью и конфликтами, которые являются причиной миграции в Европу. Это дополнительные средства к около 20 миллиардов евро, которые уже предоставлены африканским странами ЕС.