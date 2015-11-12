Гройсман об однополых браках в Украине: Не дай Бог, чтобы это произошло (видео)

Он отметил, что никаких однополых браков в Украине быть не может, передает "112 Украина".

"Я слышу какие-то фейки, которые говорят о том, что в Украине могут быть хоть какие-то однополые браки. Не дай Бог, чтобы это произошло, и мы никогда это не будем поддерживать", - подчеркнул Гройсман.

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Он рассказал, что разговаривал с премьером и суть их беседы сводилась к тому, что нужно утверждать семейные ценности, поэтому в правительстве может появиться специальный уполномоченный человек по вопросам семьи, семейных ценностей.

"Мы докажем всему миру и себе, что согласны выполнять и способны свои обязательства перед миром и мы готовы быть частью цивилизованного европейского мира. Это даст 46,5 миллионам получить безвизовый режим, нормально путешествовать, а Украине подтвердить свою готовность выполнять взятые на себя обязательства", - подытожил спикер Рады.