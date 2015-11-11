Яценюк призвал ВР проголосовать пакет законов по дерегуляции

“Надеемся, что все объединятся, и 15 законов, подготовленных правительством, которые касаются дерегуляции, которые касаются прозрачной и честной приватизации, привлечения инвестиций, увеличения инвестиций в основной капитал, будут поддержаны в стенах украинского парламента”, - сказал он.

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По словам премьера, Кабмин также готовит пакет законодательных инициатив в социальной и гуманитарной сфере, которые будут рассматриваться параллельно с принятием бюджетного и налогового законодательства.

“Мы будем рассматривать дополнительное законодательство, которое касается социальной сферы, гуманитарной сферы, и Кабинет министров Украины сейчас проводит консультации с той целью, чтобы получить поддержку парламентских фракций”, - подчеркнул Яценюк.

При этом глава правительства не уточнил, будут ли указанные инициативы касаться повышения социальных стандартов.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли предложило перенести день дерегуляции в Верховной Раде с 10 ноября на 12 ноября в связи с необходимостью принятия законов, обязательных для имплементации безвизового режима с Евросоюзом, а также снижения ренты за пользование недрами и моратория на продажу земли.

Ранее Верховная Рада Украины планировала рассмотреть на пленарном заседании 10 ноября 15 законопроектов, посвященных антимонопольной реформе, дерегуляции, реформированию системы государственного надзора и улучшению инвестиционного климата в стране.

Предлагаемые законопроекты касаются антимонопольной реформы в части определения концентрации бизнеса и привлечения инвесторов в Украину через развитие индустриальных парков и государственно-частного партнерства. Также на голосование будут вынесены вопросы введения наблюдательных советов и проведения аудита в государственных компаниях. Часть проектов законов касаются защиты малого и среднего бизнеса. Как отметил глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус, речь идет не только о моратории на проверки, но и о создании единой системы государственного надзора.