Евродепутат: для безвизового режима "домашнее задание" Украина должна выполнить полностью

Об этом заявил евродепутат Габриелиус Ландсбергис, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". В то же время, по его словам, "обязательными для выполнения остаются еще несколько рекомендаций, выдвинутых Еврокомиссией".

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"Мы приближаемся к дате, когда возможное решение относительно безвизового режима между Украиной и Евросоюзом будет принято", - подчеркнул евродепутат, добавив, что имеет в виду официальное представление соответствующего доклада Еврокомиссии и выводов стран-членов ЕС, которое должно состояться в декабре.

Однако, по убеждению евродепутата, "мяч в даном случае находится на стороне Украины". Если она "выполнит свое домашнее задание в полном объеме", Евросоюз обязательно примет решение относительно введения безвизового режима без каких-либо задержек, убежден Габриелиус Ландсбергис.

Он также посоветовал украинским властям "не давать оснований для кого-то заявлять, что, со своей стороны, Киев не сделал всего, что от него требовалось". "Сторонники европейского путиУкраины должны четко осознавать, что любые проволочки будут, несомненно, использованы против сближения Украины и ЕС", - подчеркнул Габриелиус Ландсбергис.

Политик убежден, что "страхи и мифы людей" относительно евроинтеграции должны развенчиваться. Взамен власти должны использовать каждую возможность, чтобы объяснять украинцам "важность и реальный эффект" от принятия и имплементации каждого решения, направленного на реформы и сближение с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла ряд законопроектов с перечня законов ("безвизового пакета"), нужных для либерализации Евросоюзом визового режима для Украины.