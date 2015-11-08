Луценко не верит, что нынешний парламент отработает весь отведенный ему срок

Как сообщили УНИАН в пресс-центре "БПП" Солидарность", об этом он сказал в эфире телеканала «Интер».

«Мы готовы выиграть досрочные президентские выборы. Мы готовы выиграть и парламентские выборы. Последние местные выборы показали, что БПП выиграла в двух третях областей. Но цена этого вопроса - более млрд грн и полгода очередной политической трескотни вместо работы», - отмечает Луценко.

По его убеждению, этот состав должен отработать потраченные на него народные средства.

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Также Луценко обратил внимание на то, что на местных выборах избиратели не поручили одной политической силе всей полноты власти.

«Избиратель своим голосованием поддержал все политические силы, цель которых - Украина в Европе. Мы никому не даем большинства, сказал избиратель, но вы работайте и договаривайтесь, так как в большинстве советов именно ваше большинство. И тем более договаривайтесь в Киеве», - отметил политик.

Именно поэтому, по мнению Луценко, «каждый член коалиции должен прекратить разговоры о том, кто из нас лучше, кому досрочные выборы принесут больше пользы».

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А заявления о возможном выходе из коалиции определенных партий Луценко назвал ребячеством.

Как сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Владимир Гройсман считает, что досрочные парламентские выборы могут вызвать обострение и дестабилизацию ситуации в стране.

Он также отметил, что процесс взаимодействия в парламенте достаточно сложный, но «в рамках коалиции есть резервы, чтобы построить качественную работу».