Геннадий Корбан: "Очевидно, кому-то очень хотелось ограничить мою свободу"

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе «ТСН Тиждень» на телеканале «1+1» в воскресенье вечером.

«Я считаю, что в Украине появились первые ростки действительно независимой судебной власти. Мы все знаем, что на суды традиционно в нашей стране – особенно в рамках политических процессов – всегда оказывалось давление. То, что произошло, вероятно, переломило ситуацию, и адвокаты доказали свою правовую позицию в суде», – сказал Геннадий Корбан, комментируя решение Печерского суда, который постановил поместить его под домашний арест, несмотря на то, что сторона обвинения требовала оставить политика за решеткой.

При этом он уверен, что мера пресечения в виде домашнего ареста является чрезмерной. Корбан напомнил, что ранее говорил, что не собирается никуда уезжать из страны.

«Очевидно, кому-то очень хотелось ограничить мою свободу, ее не смогли ограничить с помощью ареста, ее пока ограничили с помощью домашнего ареста», – заявил лидер УКРОПа.

Геннадий Корбан также сказал, что его домашний арест, скорее всего, будет обжалован защитой.

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Кроме этого, по его словам, несмотря на домашний арест, он продолжает работать, ведется подготовка к партийному съезду, который планировался еще до его задержания.

«На нем соберутся все те депутаты (около тысячи человек - Ред.) со всей Украины, которые прошли в местные советы. Наша партия прошла, по сути, от Закарпатья до Старобельского районного совета Луганской области – это единственная партия за всю историю в стране, которая соединила запад, восток, юг и север Украины», – подчеркнул Геннадий Корбан.