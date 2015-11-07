Гройсман рассчитывает, что Европа поможет восстанавливать Донбасс

Об этом в интервью ZN.UA заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

"Понятно, что будут какие-то внутренние государственные программы и местные налоги. Однако здесь нужно также рассчитывать на помощь европейских партнеров. Нам пришлось идти на серьезные компромиссы ради мира. Поэтому необходимы конкретные гарантии помощи на восстановление территорий", - сказал спикер.

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Он выразил уверенность, что "с помощью наших партнеров и союзников добьемся выполнения соглашения оппонентами".

"Им придется вывести войска и боевиков, а также открыть территории для украинских законов и выборов. Мы пройдем этот трудный путь", - выразил убеждение Гройсман.